Bella Hadid se quitó el sostén para su rutina de belleza

La top model subió la temperatura y dejó ver gran parte de su busto

La modelo Bella Hadid no para de cautivar al mundo con su belleza y sensualidad, algo que dejó muy claro con la reciente foto que publicó en su cuenta de Instagram. En la misma compartió un secreto de belleza, el cual no no es una de sus famosas mascarillas, pero lo que nadie sabía es que se aplica las mismas casi como Dios la trajo al mundo.

Sin pena alguna a mostrar sus dos poderosas razones, la modelo se dejó abierta una bata casera y dejó claro también que no llevaba sostén. Aunque ya se le ha visto tanto sin esa prenda de ropa interior, que casi se pudiese afirmar que es parte de su estilo.

Aquí les dejamos la foto que publicó Bella Hadid desde la intimidad de su baño un domingo cualquiera.