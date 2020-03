Bob Arum propina tremendo KO a las mma, las llama deporte “basura”

El promotor de boxeo aseguró que es un espectáculo que no le gusta ver

El prestigioso promotor de boxeo Bob Arum atacó nuevamente el deporte de las artes marciales mixtas, pues aseguró en el programa MMA Show de Ariel Helwani, que es una disciplina que no termina por gustarle y simplemente es un espectáculo basura.

“En lo que a mí respecta, las mma son basura. No me gusta. No me gusta verlo. No voy a decir que este es un deporte que amo, porque no. Realmente no hace nada por mí”, comentó el promotor, quien fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 1999.

Hace unos años, Arum ya había estado envuelto en el escándalo, cuando aseguró que los peleadores de mma se veían como un par de homosexuales girando en el suelo.

Cabe destacar que Arum ha estado tratando de promover peleas entre sus boxeadores y atletas de mma. Su idea es que Terence Crawford y Conor McGregor peleen en un ring y luego en una jaula para saber quién es el mejor.