¿Cómo se siente en verdad al contagiarse de coronavirus?

La ansiedad por el riesgo de contagio aumenta a nivel mundial

El coronavirus sigue siendo el tema protagonista de nuestro día a día. Sigue creciendo el número de contagiados y países como Italia está tomando medidas extremas como cancelar eventos deportivos y concentraciones masivas.

Pero, ¿qué se siente si realmente tienes el virus? En realidad, si no eres parte de la población de riesgo y no tienes problemas específicos de salud, tal vez ni sepas que lo tienes. Es lo que le pasó a la protagonista de esta historia.

Bridget Wilkins voló desde Londres a Brisbane, vía Singapur, la semana pasada y ahora está en el hospital después de dar positivo por coronavirus, pero dice que no tenía idea de que lo tenía.

Por eso, esta paciente afectada por el coronavirus ha instado a otros a “calmarse” después de afirmar que ni sabe cómo ha contraído el virus, y que solo lo siente solo es comparable a los síntomas con un “resfriado prolongado”.

Wilkins, residente en la capital inglesa, voló de regreso a su tierra natal en Australia para la boda de una amiga. Eso fue la semana pasada y ahora se encuentra aislada en el hospital de Brisbane después de dar positivo por coronavirus.

La joven de 29 año, por una parte reconoce que se trata de un brote grave, pero para una parte de la población muy específica. Lo que no comparte es la “exageración e histeria” que siente se está descontrolando.

“El mensaje que me gustaría transmitir al mundo es que tal vez alguien ya lo tiene, y son síntomas muy comunes, como dolor de cabeza, dolor de garganta o simplemente estar cansado“, dijo.

De hecho, ella pensaba que lo que tenía era simplemente cansancio por haber viajado por más de 30 horas. Ahora, sigue teniendo síntomas, pero nada más.

“Ciertamente no es tan grave como algunos titulares lo están haciendo. No pensé que tenía coronavirus. Pensé que tenía jetlag”, afirmó al diario The Mirror.

Bridget se vio obligada a perderse la boda de su amiga y le explicó a 7NEWS que “no tiene idea” de cuándo, dónde y cómo contrajo el virus.

Espera salir del hospital esta semana y dice que cree que la mayoría de las personas se recuperarán de forma normal de la enfermedad.

“Hay mucha publicidad e histeria en las noticias sobre el coronavirus. Por una parte tiene sentido porque es muy grave, especialmente para los ancianos y las personas con afecciones existentes.

Pero creo que tenemos que calmarnos, porque para la mayoría de las personas, como yo, es solo un largo resfriado que podemos vencer.

Creo que hay muchas condiciones más serias que merecen los titulares y la atención”. agregó.

Sin embargo, no está de más tomar medidas básicas de higiene. Lavarse las manso más habitualmente es uno de los consejos más escuchados, pero tampoco hay que vaciar los supermercados y almacenar productos básicos como si fuera el apocalipsis. Esto perjudica a personas mayores y de bajos recursos que realizan sus compras día a día.