¡Increíble! Dolly Parton quiere posar de nuevo para Playboy

"Las te**s siguen siendo las mismas"

En 1978, Dolly Parton se convirtió en la primera gran estrella del country que se atrevía a posar para la portada de Playboy. Aunque la cantante rechazó la posibilidad de aparecer desnuda en la mítica publicación y optó en su lugar por un disfraz de conejita, con un ajustado corsé que marcaba su curvilínea figura y unas orejas a juego, se trató igualmente de una apuesta arriesgada para una artista casada y perteneciente a un ámbito de la industria discográfica muy conservador.

A sus 74 años, la intérprete de éxitos como ‘Dumb Blonde’ o ‘Jolene’ no ha perdido su pasión por hacer justo lo contrario a lo que se espera de ella y le encantaría celebrar su próximo cumpleaños, en enero de 2021, apareciendo de nuevo en la revista.

“No tengo previsto retirarme. Acabo de cumplir los 74 y tengo planeado aparecer de nuevo en la portada de Playboy”, ha confirmado en una entrevista a ’60 Minutes Australia’. “No sé si lo sabes, pero hice la portada hace años y me parece que sería muy divertido si pudiera repetir cuando tenga 75, si es que ellos están interesados, que no lo sé”.

De hecho, ella estaría dispuesta a rescatar incluso el atuendo que lució originalmente: “Probablemente todavía podría ponérmelo. Las te**s siguen siendo las mismas“, ha bromeado.

No es ningún secreto que Dolly ha recurrido en un sinfín de ocasiones a la cirugía plástica para mantener su actual aspecto juvenil que ella atribuye a una combinación de “buena luz, buen maquillaje y buenos doctores”.

“Lo bueno es que yo tengo mi propio estilo. Recuerdo un poco a un dibujo animado y los dibujos animados no envejecen. Cuando llegue a los 90, seguiré más o menos igual, puede que con más maquillaje y el pelo más cardado”, ha señalado.