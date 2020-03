Video: ¡Así pasó todo! Brian Ortega fue expulsado de la T-Mobile Arena al atacar a Jay Park en UFC 248

El cantante Jay Park ha sido el creador de los constantes ataques a Ortega

El sábado pasado el peleador Brian Ortega tuvo que ser expulsado de la T-Mobile Arena por insultar e intentar agredir al cantante Jay Park, luego de que el también peleador Jung Chan-Sung, también conocido como The Korean Zombie, se levantó de su lugar para ir al baño durante el evento de UFC 248, en Las Vegas.

Ortega relató cómo fue lo sucedido, pues mencionó que Park ha sido el creador de los múltiples ataques que el “Zombie Coreano” ha hecho hacia su persona, por lo que decidió acercarse al artista para reclamarse por su actitud.

“Jay Park firmó con The Korean Zombie un contrato de administración bajo AOMG Entertainment, empresa del que Park es el CEO; poco después comenzaron a hablar basura. Cuando firmé la pelea para pelear, Jung Chan se acercó para pedirme una disculpa y decirme que fue idea de su agencia promover la pelea de esa forma”, explicó el peleador con raíces mexicanas que milita en UFC.

“Acepté su disculpa, le di la mano y tuvimos una gran conferencia de prensa. Poco después me lesioné la rodilla y la pelea se canceló. Hace cuatro semanas, The Korean Zombie y Jay Park asistieron al show de Ariel Helwani y dijeron que huía de la pelea. Me acerqué a Park para decirle que cerrara la boca”, concluyó.