VIDEO: Bajan a anciano del vagón exclusivo para mujeres en la Ciudad de México

Fue una joven la que se inconformó con la presencia del hombre y no descansó hasta que cumplió su objetivo

MÉXICO – Un hombre de la tercera edad fue bajado de uno de los vagones exclusivos para mujeres en el Metro de la Ciudad de México, luego de que una pasajera se inconformara y pidiera a la policía bajar al anciano.

Todo transcurría con normalidad, pero de pronto una mujer se levantó y le exigió al anciano, primero pararse del asiento exclusivo para mujeres, y luego descender del vagón, pero las demás pasajeras comenzaron a defender al hombre.

La pasajera incómoda argumentó que el artículo 161 y 230 del reglamento de la ley de movilidad de la Ciudad de México, el vagón es exclusivo para mujeres y niños de 12 años, lo que fue refutado por otra mujer que le recordó que el Artículo 4to Constitucional destaca que “hombres y mujeres son iguales frente a la ley”.

Los hechos fueron grabados en video, que ha sido compartido en las redes sociales donde se ve a integrante de la Policía Auxiliar, que acuden para bajar al hombre, pero las demás pasajeras comenzaron a gritar que lo dejaran y que mejor bajaran a la pasajera inconforme.

“No, no. Qué se baje ella si no le parece”, se escucharon los gritos de las mujeres que defendían al anciano.

El anciano se paró para que no siguieran los reclamos, pero las pasajeras le pedían que se quedara.

“No señor, no se baje. Siéntese”, le dijo una mujer que le ayudó a sentarse nuevamente.

Las pasajeras reclamaron a la mujer inconforme y le pidieron que ella es la que debía bajarse,

“Bájate ya, bájate. Que se baje, que se baje, que se baje”, gritaron al unísono las pasajeras en contra de la mujer inconforme.

De acuerdo a testigos, el anciano fue finalmente bajado del vagón, al igual que la pasajera inconforme.

Los hechos causaron indignación entre las pasajeras y los internautas que vieron el video en las redes sociales.

“El señor que ven sentado fue agredido por la chica de cabello extraño, el señor que no iba haciendo ningún mal a nadie, ni siquiera dirigía su mirada hacia alguna mujer, está se sube al vagón y le empieza a decir que se baje o que si no ella lo bajara y bueno, se hizo todo el desorden, al final los policías escoltaron al señor hasta la estación en donde bajaba, bajándose ella con él exigiendo que le pusieran una multa por violar la ley pero ¿acaso ella no violó también los derechos del señor?”, dijo una de las pasajeras.