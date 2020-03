El DMV agiliza los trámites para obtener el ‘Real ID’

El trámite ‘express’ permitirá iniciar el proceso incluso antes de visitar la oficina gubernamental

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) anunció esta semana que agilizará el proceso para obtener el “Real ID”, en 23 oficinas gubernamentales del estado de California.

El nuevo trámite “DMV Express” permitirá a los interesados en obtener esta identificación ingresar sus documentos online, antes de visitar la oficina gubernamental.

“No más excusas. No hay razón para que los californianos que desean un ‘Real ID’ no vengan a una oficina. No se necesita cita, y ahora hay una opción para traer su confirmación y ser tratado como si tuviera una cita “, dijo el director del DMV Steve Gordon.

“Complete la solicitud, cargue sus documentos y traiga esos documentos con su número de confirmación para una” Experiencia Express “el mismo día o lo antes posible”, agregó.

Qué es el ‘Real ID’

La ley del real ID fue creada por el representante republicano James Sensenbrenner de Wisconsin y promulgada 15 años atrás. Sensenbrenner también introdujo la Ley PATRIOT en 2001, bajo el Gobierno de George Bush Jr.

A diferencia de la licencia de conducir o la tarjeta de identificación actual que son estatales, el real ID es un documento federal y para obtenerlo es necesario presentar el certificado de nacimiento, el número de Seguro Social y prueba de residencia permanente en el país.

El costo de la licencia de conducir real ID es de $35, igual al costo de la licencia de conducir estatal.

El Real ID es un documento opcional y no obligatorio. Aquellos que prefieran seguir usando su licencia de conducir estatal como hasta ahora, pueden hacerlo.

A partir del 1 de octubre de 2020, aquellas personas que quieran viajar dentro de los EEUU deberán presentar ya sea su Real ID, o su pasaporte. El Real ID también permite la entrada a ciertos edificios federales.

DMV Express

Las personas interesadas en obtener el Real ID pueden subir sus documentos online, antes de visitar el DMV, para reducir el tiempo de espera en la oficina gubernamental. La confirmación de dicho trámite es, a su vez, la reservación de un turno.

Otra de las ventajas de este nuevo sistema es que la oficina local de DMV enviará un texto a aquellos esperando en línea cuando se acerque su turno. De este modo, los interesados pueden dejar la línea de espera y regresar al DMV cuando reciban el texto que les indicará el tiempo de espera estimado.

Hasta el momento, solo las siguientes oficinas ofrecerán la experiencia “Express”:

Davis, El Monte, Fremont, Fullerton, Laguna Hills, Los Gatos, Manteca, Newhall, Pasadena, Pleasanton, Redwood City, Sacramento Broadway, San Clemente, San Diego, San Francisco, San Jose Driver License Processing Center, San Mateo, San Pedro, Santa Ana, Santa Clara, Temecula, Vacaville y Walnut Creek.

El DMV estima que para junio, dicho servicio estará disponible en todas las oficinas a nivel estatal.