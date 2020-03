Hijo de “Chico Ché” busca hacer un dueto con su fallecido padre

El tabasqueño acaba de lanzar su segundo disco homenajeando las canciones de su padre

Chico Ché Chico, quien acaba de lanzar su segundo disco homenajeando las canciones de su padre, expresó su deseo por, mediante la tecnología, lograr en un futuro un dueto con el ídolo tabasqueño fallecido en 1989.

“Eso ha sido un sueño y algo que he querido hacer. Es una inquietud compartir con él”, dijo en conferencia de prensa.

#TQM (Tons Qué Mami) es el nombre de su nueva producción, grabada en vivo en el Teatro Esperanza Iris de Villa Hermosa, Tabasco, con duetos con figuras como Los Socios del Ritmo, Merenglass, Los Yonic’s y Pee Wee.

“La Ilógica”, “Ni tan Gorda ni tan Flaca”, “Que No me Quiso el Ejército”, “Yo No Bailo con Juana” y “Tons Qué Mami” son parte de los temas.

“Algunos (de los artistas invitados) son contemporáneos de mi padre, como Yonic’s y Socios del Ritmo, que les está yendo increíble. Otros invitados se fueron dando en el camino”, dijo Roberto Carlos Hernández Rodríguez.

Músico de profesión y por estudios, Chicho Che Chico editó en 2018 el disco Quén Pompó Reloaded.

