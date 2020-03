‘No nos vamos a dejar intimidar’ dicen trabajadoras de McDonald’s

Denuncian prácticas laborales injustas frente a el establecimiento de la ciudad de Monterey Park

Sin importar las amenazas de lluvia, decenas de trabajadoras se reunieron este martes afuera de un establecimiento de McDonald’s, ubicado en la ciudad de Monterey Park, para abogar por sus derechos.

Entre sus pedidos resaltaron la mejora de salarios, un sindicato que los represente y un alto al acoso sexual; además denunciaron prácticas laborales injustas en esa tienda.

Una de las trabajadoras fue Angélica Hernández, quien lleva 15 años prestando servicios para la cadena de comida rápida; ocho de ellos en la localidad de Monterey Park, donde se realizó la protesta.

Dijo estar cansada de que los trabajadores sean tratados de forma inferior por los supervisores.

“Uno les pide un trato digno y no nos hacen caso”, expresó. “O les pido uniformes y dicen que me tengo que esperar porque ya me dieron uno”.

Hernández contó que cuando comenzó a trabajar en McDonald’s solo le dieron un uniforme, el cual tenía que usar toda la semana. A los seis meses le dieron un segundo.

“Y los tengo que estar lavando a cada rato porque a mí no me gusta llevar el uniforme sucio… Eso es injusto”, dijo la trabajadora de 46 años.

Pese a que temía perder su trabajo por protestar, Hernández —quien tiene tres hijos— dijo no importarle ya que cree que muchos empleados continuarán siendo afectados si no se hace algo al respecto.

“Yo voy a seguir hasta el final. Tenemos que lograr que nos escuchen”, expresó.

Por un seguro médico

Laura Pozos, de 58 años de edad, ha trabajado para la compañía por cuatro años. Contó que en 2019 decidió unirse al grupo de trabajadores inconformes y que desde entonces, ha visto represalias de parte de los gerentes.

“Cuando protesté el año pasado no me dijeron nada en persona pero me empezaron a quitar muchas horas”, indicó. “Ahora solo trabajo de 25 a 30 horas a la semana”.

Pozos dijo que la situación es difícil ya que ella tiene que mantener a dos niñas menores de edad.

“Me preocupa porque estamos peleando por cosas justas y queremos que nos escuchen. Necesitamos un seguro de salud”, agregó.

Explicó que los trabajadores de tiempo completo sí cuentan con cobertura de salud y cree que esa es una de las principales razones por las que las compañías se rehúsan a dar trabajo de tiempo completo a los empleados.

“Todo eso sí nos ha ido afectando porque debemos mantener a nuestras familias y mantener el trabajo”.

McDonald’s es considerado el segundo empleador más grande del mundo.

Quejas de acoso

A finales de mayo del año pasado, 25 trabajadores de McDonald’s anunciaron quejas o demandas por acoso sexual contra la compañía, lo que elevó el número total acusaciones presentadas por los trabajadores en la Lucha por $15 —la hora—a más de 50 en los últimos tres años.

Hernández y Pozos también apoyaron a los trabajadores que han presentado cargos de acoso sexual ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) contra el gigante de la comida rápida.

Es más, Pozos fue parte del grupo que entabló la queja el año pasado.

Las dos dijeron haberse sentido acosadas e intimidadas cuando una supervisora del McDonald’s de Monterey Park llegó a enseñarles imágenes de las partes íntimas de un hombre.

Aunque en ese momento no dijeron nada, ambas concordaron que fue una situación muy embarazosa porque la mujer que les mostró las imágenes era sus superiora y no sabían qué hacer.

“Esta compañía debe respetarte y creemos que algunos no lo están haciendo”, dijo Pozos.

Por su parte, Hernández indicó que después de que ocurriera ese incidente, hizo un reporte que presentó ante los gerentes de la tienda el 14 de febrero de 2019. No obstante, dice, desde entonces no han hecho nada.

“Hay muchos compañeros que les da miedo hablar”, comentó. “Pero ahora me siento empoderada para luchar en contra de las injusticias”.

La protesta también contó con una actuación cultural por parte de las trabajadoras miembros de Los Ángeles Fight por $15 y un comité de mujeres de sindicato.

Esta incluyó un canto y un baile con los ojos vendados, titulado “El violador eres tú”, cuya expresión se popularizó hace meses en Chile para acusar a los acosadores.

En esta ocasión las mujeres acusaron directamente a McDonald’s —según indicaron— de no poner atención a sus demandas.

La Opinión intentó contactar a McDonald’s para obtener algún comentario sobre esta acusación pero al cierre de edición no hubo respuesta.