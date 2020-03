Padre no acude a baile de la escuela, la niña queda devastada hasta que su hermano hace algo increíble

La madre se siente orgullosa de su hijo y tiene muchos y buenos motivos para estarlo

Un hermano mayor, con un corazón enorme, decidió dar un paso al frente e intervenir para llevar a su hermana pequeña a un baile de padre e hija, después de que su padre no se presentó.

La madre,Trelysia Hamerter, decidió compartir la linda historia en Facebook. Quería reflejar lo desconsolada quedó su hija Skylar, de 7 años, al enterarse de que su padre no iría al baile con ella por segundo año consecutivo. Pero sobre todo, quería que todo el mundo supiera sobre el gran gesto de su hijo.

“Skylar lloró porque estaba muy ilusionada. Me sentí muy mal porque no había nada que pudiera hacer porque yo no soy un hombre y era el baile para padres”, dijó la madre a Fox News4.

Fue entonces cuando su hermano mayor Christian, de 11 años, se ofreció a llevarla.

“Quería que su hermana supiera que ella merece que un hombre cumpla su palabra y la haga sentir especial“, escribió Trelysia.

Usando un hermoso vestido dorado y accesorios a juego, la pequeña Skylar se dirigió al baile con su hermano mayor, que vestía un traje azul y una corbata de lazo dorada.