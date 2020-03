Chicharito Hernández busca asistente para organizar su ajetreada vida

El delantero busca a alguien que viva de preferencia en Los Ángeles

Foto: Harry How / Getty Images

Desde que llegó a Los Ángeles, Javier Hernández ha tenido demasiadas actividades, desde asistir a conferencias de prensa, grabar programas de televisión, ir a premiaciones y partidos de basquetbol, entre muchas más.

Es por eso que el jugador de LA Galaxy necesita de una persona que lo ayude a organizarse: Chicharito tiene disponible la vacante de asistente personal en el portal de Naked Humans y también publicó el puesto en una historia de Instagram.

“Ahora vivo en Los Ángeles, California, y necesito a alguien de tiempo completo que me ayude a organizarme mejor.

Busco que de preferencia sea mexican@ viviendo en LA (si vive en CDMX/GDL tampoco sería gran problema, pero lo ideal es alguien que viva en la misma ciudad para vernos en persona y tener trato más cercano).

Y no, no es necesario que le guste el fut ni nada de eso (aunque si es futboler@, sería un plus, claro).”

🚨 AQUÍ HAY CHAMBA 🚨 No es broma, 'Chicharito' busca un asistente personal multitask. 📱 ¿Quién se anima a trabajar con CH14? pic.twitter.com/P7tgovbzvx — Futbol Total (@MXFutbolTotal) March 10, 2020

Alguno de los requisitos que Chicharito pide son los siguientes:

Buscamos a una persona que tenga habilidades para administrar proyectos. Para esto debe tener la capacidad de hacer muchas cosas a la vez (multitask) y organizar muy bien tiempo, recursos y esfuerzos.

Necesitamos que sepa un poco de todo (de apps para administración y organización, de proveedores, elaboración de presupuestos, planeación, contabilidad y más) y tenga la capacidad de moverse rápido para que pueda resolver las situaciones que se presenten sin necesidad de pausarlo todo para que un externo lo solucione.

No es ningún secreto que ser Asistente es una chamba demandante. Por eso es importante que me transmita paz y pueda estar tranquil@ aún cuando hay muchas cosas de qué encargarse al mismo tiempo.

Es importante que la Asistente tenga buena red de contactos y sea muy sociable. Conocer a la gente indicada siempre ayuda a la hora de resolver problemas.

Un/a buena asistente es aquella que toma la iniciativa y es proactiv@: se adelanta a las cosas y actúa por voluntad sin esperar siempre a que le den el visto bueno.

Es necesario adaptarse a los diferentes ritmos y escenarios en los que me desenvuelvo

Otros requisitos:

Contar como mínimo con 5 años de experiencia como Asistente Persona l comprobable y que tenga conocimientos avanzados de organización, contabilidad, administración y comunicación

l comprobable y que tenga conocimientos avanzados de organización, contabilidad, administración y comunicación Ser organizad@ y tener habilidad para manejar horarios y agendas

Tener excelente comunicación oral y escrita, tanto en Español como en Inglés

Tener muchas ganas de superarse como persona y como profesionista

Actividades a realizar

Agenda personal

Eventos (planeación, coordinación y demás)

Organización y seguimiento de citas/entrevistas

Impuestos, facturas y esas tareas administrativas/contables

Elaboración e implementación de procesos

Mandados personales

Pagos

Correspondencia

Organización de viajes

Si te interesa postularte para el puesto, da clic aquí. No hay detalles sobre el salario o prestaciones, pero vivir en Los Ángeles es un plus.