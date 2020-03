Eiza González sale a la calle sin sostén y dejó su jumpsuit abierto sobre el pecho

View this post on Instagram

Primero Kylie Jenner, y ahora es Eiza González, quien derrocha estilo con su look denim; la actriz de Hollywood paralizó las calles gracias a su sexy atuendo de mezclilla. En nuestra historia te contamos todos los detalles de este outfit que se está convirtiendo en tendencia entre las celebs – – – – – – – – – – – #Eiza #EizaGonzález #look #Denim #Hollywood #actriz #mezclilla #KylieJenner