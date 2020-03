“En México no le hemos dado importancia”: Jesús Molina pidió medidas más severas contra el coronavirus

El capitán de Chivas consideró que lo más importante es la salud de las personas

El coronavirus tiene en jaque al mundo entero, el deporte no podía ser la excepción y se han cancelado una cantidad importante de eventos, incluidas las ligas de futbol de España, Italia, Países Bajos, Estados Unidos, entre otras.

Pese a los 12 casos confirmados en México, las autoridades han apuntado que aun no hay emergencia y los eventos masivos continúan en pie, por lo que hasta el momento, la Liga MX se desarrollará con normalidad.

De este tema habló el capitán de las Chivas, Jesús Molina quien hizo un llamado a las autoridades y la población al considerar que en México no se le está dando la importancia necesaria a la pandemia.

“Es algo que alerta cada vez más, conforme pasan los días y las semanas, es un tema de preocupación por la familia, no solo en Guadalajara, en otras partes del mundo. Hay que cuidarnos, tomar las medidas necesarias para que no se siga contagiando este virus. Creo que como país tendremos que darle un poquito más de seriedad a esto, es algo que quizá se está saliendo de las manos de todos, sobre todo creo que en México no le hemos dado la importancia necesaria”, declaró el jugador.

Jesús Molina, capitán de @Chivas, considera que en México no se le está dando seriedad al #Coronavirus. “Como país tendríamos que darle un poquito más seriedad a esto porque se está saliendo de las manos. Creo que en México no le hemos dado la importancia necesaria”. pic.twitter.com/oo0gU9MvFg — PressPort (@PressPortmx) March 12, 2020

Molina externó que se debe tener una responsabilidad con la situación y que se deben tomar medidas antes de que se expanda el virus por el país.

“Tenemos que cuidarnos entre nosotros, no lo digo solo en el tema de la liga, en general como país hay que tomar las medidas preventivas, hay que darle la importancia que requiere, es algo de alarmar. No esperemos a que esté grave la situación para empezar a escuchar las recomendaciones que se nos hacen”, declaró el jugador.

🗣️ Jesús Molina habla sobre la posibilidad de que la @LigaBBVAMX deba parar por la pandemia de #COVID19 #coronavirus. ⚽️ 📹 @rodrigocamacho_ pic.twitter.com/fOYSxKgP3w — Multimedios Deportes GDL (@mmdeportesgdl) March 12, 2020

El rojiblanco apuntó que apoyaría un paro en la Liga MX o partidos a puerta cerrada ya que lo principal es la salud de la gente.

“Sería muy feo jugar sin gente, para mí la gente es la que hace divertido el futbol, la que te hace sacar ese extra. A mi me encantaría que la afición estuviera ahí, pero son medidas que no me corresponden a mí decir. Lo que sea mejor para la salud de todos como personas es lo más importante, antes de ser jugadores y de que vean futbol y que sea un espectáculo, somos personas, depende nuestra salud así que esperemos que todo mejore para el bien de todos”, apuntó el mediocampista.

🐐#Chivas | Jesús Molina: "Sería muy feo jugar sin gente, pero si es una medida precautoria en contra del Coronavirus, lo deberemos hacer". 🎥: @kike_ortega_ pic.twitter.com/xwiqWx8ilZ — Campo Deportivo (@CampoDepMX) March 12, 2020

Chivas enfrentará a Monterrey el próximo sábado en el Estadio Akron, donde intentará conseguir su cuarta victoria consecutiva.