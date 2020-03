6 remedios caseros que puedes preparar con la cáscara de plátano

La cáscara del plátano te brindará un mejor aspecto de manera natural

Cuando comes un plátano botas la cáscara en la basura sin dudarlo, y quien no, pues no estabas al tanto de los múltiples beneficios que contiene y que puedes usar como remedio casero.

La parte de adentro de la cáscara, esa que es blanca, es rica en potasio, vitamina B6, B12 y magnesio, explica el portal: Melodijolola. Así que ¡Sorprendete! Hoy te indicaremos ocho remedios caseros en que puedes usar la cáscara:

1. Disminuye las verrugas

Corta un pedazo de la cáscara, fija con una venda la parte blanca en donde se encuentra la verruga, déjala allí por toda la noche y ya.

Hazlo por varios días y tendrás como resultado la disminución de la verruga.

2. Dile adiós al acné

En este caso puedes aplicar dos métodos, el de tu preferencia. Uno es que puedes agarrar la cáscara, frotarla por toda la cara, para que el jugo se adhiera a tu rostro, déjalo allí por 30 minutos y luego te la lavas con agua tibia.

Mientras que la otra, es que licues la cáscara para que te la apliques como una mascarilla, aplicando el procedimiento anterior.

3. Blanquea tus dientes

Frota la cáscara sobre tus dientes diariamente, y verás cómo se van blanqueando con el pasar del tiempo.

4. Alivia la comezón

En caso de que tengas picazón debido a la picadura de un insecto o síntomas de psoriasis, si te frotas un poco de las cáscara sobre la zona, podrás reducir la molestia.

5. Regenera los tejidos de la piel

Si tienes alguna cicatriz, la cáscara de plátano o banana puede regenerar el tejido de la piel o ayudar en la curación de alguna herida. Pero también es muy beneficiosa si tienes estrías, pues logra atenuar su apariencia.

6. Cabello más sedoso

Pica la cáscara del plátano y colócala dentro del shampoo junto con una cucharada de bicarbonato de sodio. Con los días verá como tu cabello está más sedoso.

En tal sentido, ahora tienes motivos de sobra para no botar la cáscara, sino todo lo contrario, preservarla y hacer con ella remedios caseros.