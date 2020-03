Eugenia “La China” Suárez mostró sin querer por primera vez su pancita de embarazada

La modelo fue captada por las cámaras del programa ‘Intrusos’

Eugenia “La China” Suárez llegó el lunes al Aeropuerto Internacional argentino de Ezeiza junto a Benjamín Vicuña y su hija Magnolia, tras haber estado algunos días en Chile. Mientras caminaban juntos rápidamente fueron interceptados por la prensa, y las cámaras de Intrusos captaron a la actriz vestida con un mono blanco que dejó ver su pancita por primera vez.

Durante la semana pasada circuló el rumor de que la pareja está esperando un varón, así que una vez más, Suárez habló con la prensa un tanto incómoda y no se quedó callada cuando el reportero le hizo la pregunta más comentada: “¿Es verdad que se viene un varoncito?“. La actriz le respondió de forma contundente: ” No quiero sentirme presionada“; y después de la insistencia volvió a contestar: “¿Para qué me preguntan si ustedes ya confirmaron todo?”.

La protagonista de ‘Argentina, tierra de amor y venganza’, siguió caminando hacia el estacionamiento y esquivó todas las preguntas con la misma respuesta: “Estamos muy bien”. Luego llegó el turno del actor chileno, quien también recalcó que es demasiada la presión mediática en torno al embarazo y se negó a dar detalles: “Sólo estoy muy agradecido porque tengo mucho trabajo, gracias a Dios”.

Cuando ambos se liberaron de la prensa se relajaron y se dispusieron a guardar el cochecito de Magnolia en el baúl del auto; allí fue cuando la actriz se agachó y dejó ver su pancita, que resaltaba gracias al mono blanco que lucía y la campera de cuero con estrellas, que no cubría por completo su abdomen.

Mira aquí el video completo o adelanta al minuto 2:00