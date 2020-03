Limitan asistencia a misas para evitar contagios por coronavirus

Iglesia católica toma una serie de medidas para prevenir la propagación de la pandemia

El arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez anunció que a fin de prevenir el avance del coronavirus, por lo que resta del mes de marzo, se dispensará a los católicos de la obligación de asistir a las misas de fin de semana en las iglesias de las arquidiócesis de los condados de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara.

La dispensa será para las misas de los fines de semana del 14 y 15 de marzo; 21 y 22 de marzo; y 28 y 29 de marzo, que usualmente son las que registran mayor concurrencia.

Además se anunció que se limitará a 250 personas, la asistencia a misa para cumplir con la distancia social de seis pies que las autoridades de salud pública del estado de California han recomendado.

Otra medidas de prevención, incluyen la suspensión de celebraciones de la fe católica que no son indispensables como retiros espirituales, servicios de penitencia, juntas de padres, reuniones de grupos juveniles y de oración.

El arzobispo Gómez animo a quienes no pueden ir a misa a que permanezca en sus casas y lean los evangelios, recen por sus familias y se unan al sacrificio de la misa al tomar un acto de comunión espiritual.

Algunas precauciones adicionales que emprenderá la Iglesia Católica contemplan que la comunión solo se entregue en la mano y no en la boca, y el vino consagrado que usualmente se bebe de una misma copa, no será compartido.

Pedirán a los feligreses que no se den el saludo de paz durante la misa, y no sostengan las manos de otras personas durante la oración del Padrenuestro. Asimismo, se les pide no saludarse de mano antes y después de las misas.

Las canastas para pedir donativos durante las celebraciones religiosas no se pasarán entre los asistentes sino que se colocarán en un solo lugar; o serán manejadas por voluntarios que se hayan desinfectado las manos.

“Es verdad que con el brote mundial del coronavirus, estamos enfrentando una emergencia de salud global como no habíamos visto en todas nuestras vidas, pero tenemos la esperanza de que Dios nos dará la gracia y consideración en estos tiempos de necesidad”, señaló el arzobispo Gómez.

Y comentó que dado los peligros e incertidumbres generados por esta crisis de salud pública, después de orar y reflexionar y con el asesoramiento de sus hermanos obispos, sacerdotes y consejeros laicos, se autorizó tomar ciertas precauciones y adaptaciones relacionadas con la celebración de la eucaristías en las parroquias.

“Estas medidas están destinadas a disminuir el riesgo de exposición de la enfermedad durante nuestra alabanza”.

Si quieres escuchar online y en vivo la misa dominical de la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, visita la página de Facebook de los católicos (facebook.com/lacatholics/) o lacatholics.org/emergency/.

La misa en inglés es celebrada a las 10 a.m. y la misa en español a las 12:30 p.m.

“Vamos a orar por aquellos que están enfermos y quienes ya tienen a algún ser querido con el virus. ¡Qué Dios los consuele y les garantice la paz!, dijo el líder de la Iglesia Católica en Los Ángeles.

Y pidió orar por doctores, enfermeras, responsables del cuidado de adultos y niños, funcionarios de salud pública y líderes civiles. “Dios les conceda el valor y la prudencia para responder a esta emergencia con compasión y servicio del bien común”.

Puedes visitar también la página web de preparación para las emergencia lacatholics.org/emergency, con la información y recursos más actualizados para limitar el impacto del coronavirus.