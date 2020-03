¿Estás trabajando en casa debido al COVID-19? Estas ideas de tecnología pueden hacer que sea más fácil

Con las empresas grandes y pequeñas que aconsejan a los empleados que trabajen desde casa debido al brote de coronavirus, es probable que en los próximos días muchos estadounidenses se sienten en la mesa de la cocina, buscando productos y servicios que les ayuden a mantenerse concentrados y productivos.

Si te encuentras buscando maneras de prepararte para las crecientes demandas de la oficina en casa, ya sea que eso signifique compañeros de cuarto de teletrabajo adicionales o miembros de la familia en casa sin escuela por razones de precaución, éstas son algunas herramientas que pueden ser útiles.

Aplicaciones de conferencias gratuitas y fáciles de usar

Las aplicaciones de teleconferencias son una herramienta clave para quedarte en casa, porque pueden ayudarte a programar y mantener las citas con clientes y compañeros de trabajo, junto con profesionales de tu vida personal, como médicos y preparadores de impuestos.

Si trabajas para una empresa grande, es posible que tengas la tecnología de conferencias elegida para ti. Pero si trabajas para una pequeña empresa o incluso para ti mismo, es inteligente tener lista una solución fácil y barata de teleconferencias, tanto para las necesidades laborales como para la comunicación remota para asuntos personales como visitas al médico o una reunión con un preparador de impuestos. La buena noticia es que hay varias aplicaciones sólidas, gratuitas y fáciles de usar.

Las plataformas de paga como GotoMeeting ofrecen pruebas gratuitas. Sin embargo, suelen tener limitaciones en cosas como el número de personas en la llamada, la duración de la llamada y la posibilidad de compartir documentos, restricciones que normalmente se eliminan en las versiones pagadas. Consulta el sitio web de cada servicio para obtener más detalles. Estas son algunas de las mejores opciones.

Google Hangouts: Para bien o para mal, el ecosistema de Google es omnipresente, por lo que hay una buena posibilidad de que las personas con las que deseas comunicarte tengan una cuenta de Gmail o G-suite, necesaria para acceder a este servicio gratuito. En su forma básica, Google Hangouts no pone límite a la duración de las reuniones, pero la asistencia a las videollamadas tiene un límite de 10, aunque las versiones de paga no tienen esa limitación.

Zoom básico: Esta versión gratuita de la popular aplicación de conferencias ofrece una cantidad ilimitada de reuniones, pero limita la duración de cada una a 40 minutos y el número de participantes a tres.

Skype para empresas básico: Muchas personas han usado Skype en algún momento, por lo que la familiaridad es una ventaja. Por otro lado, cada persona en la llamada debe tener o crear una cuenta de Skype o Microsoft, así que ten en cuenta el tiempo para configurar a todos. En su forma gratuita, Skype for Business Basic te permite hasta 250 participantes, pero carece de algunas de las características, como la integración con Facebook y la pizarra, que se encuentran en las versiones de paga.

Cisco WebEx personal: En el nivel gratuito de WebEx, las reuniones pueden durar todo el tiempo que desees e incluir hasta 100 participantes.

Si planeas una teleconferencia con tu médico u otro profesional de la medicina, ten en cuenta que los proveedores de atención médica están preocupados por el cumplimiento de la ley federal de privacidad médica, HIPAA. Así que a menudo usan plataformas dedicadas como VeeSee, doxy.me y Zoom for Healthcare, mientras que los profesionales de la terapia usan SimplePractice, TheraNest y thera-LINK. Alguien en el consultorio del médico o terapeuta generalmente puede ayudarte a usarlo con cualquier configuración que sea necesaria.

Cualquiera que sea el servicio que elijas, el doctor Nick Morgan, autor de “Can You Hear Me: How to Connect with People in a Virtual World”, nos recuerda que incluso la mejor videoconferencia plantea retos de comunicación que no encontramos cuando nos reunimos en persona.

“Estamos recibiendo menos información [sobre las personas con las que estamos hablando y su entorno] de lo que estamos acostumbrados”, explica, y agrega que esta desconexión puede ser estresante de manera subconsciente para los participantes en ambos extremos de la llamada.

Para ayudar con eso, Morgan recomienda facilitar a los demás la conferencia desde un lugar con unos pocos objetos (lámparas, obras de arte, ese tipo de cosas) que ayuden a transmitir una percepción de profundidad a los espectadores. Y para ayudarte a entender las sutiles señales de la voz de la persona que llama, que a menudo se pierden en el audio de baja fidelidad de una teleconferencia, aconseja utilizar un buen juego de auriculares o un altavoz inalámbrico de calidad, en lugar de los altavoces pequeños de muchas computadoras portátiles antiguas.

Una red de trabajo más sólida

Si vas a trabajar solo en casa durante unos días, el enrutador que tengas probablemente estará bien, especialmente si tu flujo de trabajo consiste en enviar correos electrónicos. Pero si de todas formas estabas pensando en actualizar tu enrutador, porque has experimentado desaceleraciones intermitentes o una cobertura débil o irregular en ciertas partes de tu casa, este podría ser un buen momento para actualizarlo. Un enrutador más nuevo podría ser especialmente útil para manejar las crecientes demandas que vienen con juegos para niños o la transmisión de Netflix en las pantallas de toda la casa, junto con otros adultos que absorben el ancho de la banda para sus propias teleconferencias.

Si estás en una casa pequeña, puedes considerar el TP Link Archer C3150 V2, $150. Sin embargo, si tienes una casa grande o una con mucha construcción de piedra u hormigón, es posible que hayas notado una mala recepción de WiFi en los dormitorios del ático y en el porche trasero. Si tu estrategia de productividad es esconderte en esos rincones de la casa, puedes considerar un enrutador de malla como Netgear Orbi, $400 por tres, o Eero Home WiFi, $250 por tres.

Un enrutador de malla utiliza una estación base (que se conecta al módem que conecta tu casa al Internet) y unidades satelitales adicionales (normalmente una o dos) que funcionan juntas para extender el WiFi por toda la casa y eliminar los puntos muertos de cobertura.

Ya sea que elijas un enrutador independiente o un sistema de malla, los enrutadores modernos se pueden controlar con una aplicación de teléfono inteligente y son fáciles de configurar.

Slack

Si tus colegas usan Slack, pero tú te has resistido, este podría ser el momento adecuado para considerarlo.

Imagina un chat grupal centrado en el trabajo que no desaparezca. Esa es la idea básica, pero la plataforma también puede funcionar como un poderoso sustituto de las reuniones en persona o incluso de una videoconferencia. Puedes crear canales, como los llama la empresa, cada uno dedicado a un proyecto o tema específico. Se parecen a las cadenas de correo electrónico, pero son más fáciles de administrar y seguir, porque la función de búsqueda del archivo de Slack te permite averiguar quién dijo qué y cuándo.

Incluso puedes archivar la conversación cuando ya no está activa.

Aunque puedes empezar a usar Slack en tu navegador, la instalación de la aplicación en tu computadora y en tu teléfono inteligente garantiza que tus mensajes se sincronicen sin problemas en todos los dispositivos.

Auriculares con cancelación de ruido

Los veteranos que trabajan desde casa te dirán que es clave establecer límites con los otros ocupantes del domicilio. ¿Pero qué pasa si no tienes la habitación para crear un espacio personal tranquilo? Prueba con un par de auriculares con cancelación de ruido.

El Bose 700 es uno de los favoritos en las oficinas abiertas y representa lo último en auriculares con cancelación de ruido, aunque por un precio: Alrededor de $400, rara vez con descuento. Si estás buscando algo más económico, considera el Monoprice BT-300ANC. Suena bien (aunque no tan buenos como el Bose) y evita el ruido (de nuevo, no tan bien como el Bose) por unos $50. Ambos auriculares tienen micrófonos integrados poder hablar durante las llamadas o teleconferencias, así como para escuchar.

Una impresora propia

¿Eres una de esas personas a las que les gusta trabajar en papel, escribiendo tus notas con tu Pentel en una página recién impresa? ¿O simplemente necesitas enviar documentos para la firma de un cliente?

Claro, puedes hacer un viaje al servicio de impresión en Staples, pero es posible que desees una impresora propia si aún no tienes una. Los modelos con precios razonables en nuestras calificaciones incluyen muchas buenas opciones, tanto si necesitas imprimir docenas de páginas o solo algunas.

Si imprimes principalmente texto, considera una impresora láser todo en uno como la Brother MFC-L2710DW. Cuesta menos de $200, pero igual de importante, sus costos de reemplazo del tóner son muy bajos, unos $44 por año. El modelo imprime 16.7 páginas por minuto y tiene capacidad para 250 hojas de papel, lo cual es una ventaja ya que tú serás el que la rellene.

Si deseas un modelo que pueda imprimir color y gráficas con aplomo, puedes considerar la Canon Pixma G4210. Es un poco más cara que otras impresoras de inyección de tinta, pero usa depósitos de tinta en lugar de los costosos cartuchos de tinta. Eso limita los costos de suministro a $6 por año, según las estimaciones de CR. Los cartuchos de tinta para otras impresoras pueden costar más de $100 por año.

Aplicaciones antidistracción

Los trabajadores independientes y otros profesionales que trabajan en casa han descubierto en gran medida cómo mantenerse enfocados. El puro terror de, por ejemplo, perder una fecha límite o incluso un cheque de pago tiene sus ventajas.

Pero si necesitas un poco de ayuda para mantenerte concentrado, una aplicación móvil como Forest puede evitar que juegues con tu teléfono. Inicia la aplicación de $2, selecciona la cantidad de tiempo que necesitas y un pequeño árbol empieza a crecer en la pantalla. Si usas el teléfono demasiado pronto, tu árbol dejará de crecer. Cuanto más te mantengas alejado del teléfono, más crecerá el bosque.

Si necesitas un administrador de tareas algo más estricto pero menos divertido, una aplicación como Freedom ($30 anuales, pero con una prueba gratuita) ofrece un enfoque racional, que restringe tu acceso a aplicaciones y sitios web seleccionados o incluso a Internet (aunque, a la larga, puedes apagarla para un registro de emergencia en Facebook).

Streaming para niños de todas las edades

Claro, es un lujo relajarse con una bebida para adultos y un episodio de “Downton Abbey” después de un largo día de trabajo en casa.

Pero si tienes a los pequeños en casa y el distrito escolar está cerrado, tener el servicio de video streaming adecuado es más bien una necesidad, la diferencia entre la coexistencia pacífica y los niños en plena revuelta.

Nuestra guía completa de servicios de video streaming puede guiarte hacia las opciones ideales. Para los niños, Disney+ es obvio, por supuesto, pero no pases por alto a Hulu, que tiene acceso a esas excelentes películas de Dreamworks, y YouTube TV, que acaba de agregar programas de PBS y PBS Kids. ¿Estás esperando algo un poco más económico? Consulta también nuestra guía de servicios de streaming gratuitos.

Y por supuesto, complementa el tiempo de pantalla de tus hijos con un gran libro o un juego de mesa.

