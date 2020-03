3 remedios con especias que te ayudarán a autosanar

Las especias son un tesoro de la naturaleza a las que se les atribuyen grandes propiedades medicinales, se destacan por ser potentes remedios analgésico, antiinflamatorio y antimicrobianos

El mundo de las especias es inmenso y exótico, son ingredientes maravillosos que llenan de vida y color deliciosos platillos, son una buena alternativa para sustituir la sal, brindan salud, energía e inclusive son un buen aliado para estimular la libido. Existen para todos los gustos y sin importar cuál sea tu favorita se destacan por ser un grupo de alimentos con un extraordinario poder terapéutico.

En los últimos años se han realizado diversas investigaciones que desde el ámbito científico comprueban los beneficios del uso de este tipo de ingredientes para la salud, resultan un potente aliado para combatir dolencias y padecimientos. Aunque la mayoría de los remedios con especias tienen un antecedente milenario debido al uso medicinal que le daban diversas culturas, también muchos de ellos provienen de la literatura popular; debido a esto y con el objetivo de comprobar de manera más certera sus beneficios se han desarrollado numerosos trabajos de investigación en todo el mundo.

Uno de los principales descubrimientos según del cual fue publicado su estudio en la revista Critical Reviews in Food Science y Nutrition, comprueba que las especias que brindan mayores beneficios curativos son aquellas que contienen compuestos químicos, como es el caso de los fenilpropanoides, terpenos, flavonoides y antocianinas. También se destacan por ser ingredientes a los que se les atribuyen una gran actividad analgésica, antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana.

Los remedios con especias más populares:

Avalados por la ciencia

1. Jengibre: Oro líquido para el sistema digestivo y las náuseas

Nunca dejaremos de hablar del jengibre y es que resulta uno de los ingredientes naturales más poderosos para combatir prácticamente cualquier mal. El jengibre es una raíz asiática que puede ser consumida en batidos, infusiones o en polvo a la cuál se le atribuyen inmensos beneficios de carácter nutritivo y sobretodo medicinal; entre los que se destaca su espectacular valor antioxidante, su poder antiinflamatorio y analgésico. Es maravilloso por su contenido en gingerol el compuesto activo que en conjunto con sus aceites esenciales como es el caso del citronelal, el limonelo y el canfeno, le otorgan grandiosos beneficios medicinales.

Según un estudio publicado en Nutrition Journal esta comprobado que los extractos del jengibre son útiles para reducir el dolor crónico subjetivo; por otro lado una investigación encabezada por Integrative Medicine Insights comprueba sus beneficios como remedio antiemético, por lo que es una buena y económica alternativa para tratar náuseas y vómitos.

¿Cómo preparar el remedio de jengibre?

Una de las mejores y más populares maneras de obtener todos los beneficios del jengibre es consumirlo en infusión y prepararla es de lo más sencillo. Lo único que deberás de hacer es hervir en medio litro de agua dos cucharadas grandes de jengibre rallado y consumir de 2-3 veces al día.

2. Cúrcuma: La reina contra el dolor y la inflamación

El potencial terapéutico del cúrcuma es sorprendente, en los últimos años se han comprobado con cada vez más fuerza los inmensos beneficios del cúrcuma e inclusive se ha llegado a comparar con el ibuprofeno. Entre sus grandes bondades se reconoce como un maravilloso antiinflamatorio y anticancerígeno, que en gran parte se debe a la acción de las “curcuminas” un compuesto fenólico que se encuentra en el rizoma de la planta y al que se le atribuyen gran parte de sus dones curativos.

Entre los estudios científicos más interesantes que lo avalan se encuentra el publicado en Phytotherapy Research, que comprueba las maravillas del cúrcuma para combatir el dolor y la inflamación; en concreto se comprobó que las personas que padecen artritis mejoraron en un 50% los síntomas al consumir de manera constante remedios de cúrcuma. No en vano ha sido utilizado en la medicina tradicional de diversas culturas lo han utilizado para tratar todo tipo de trastornos que van desde tratar resfriados, todo tipo de problemas digestivos, cáncer, órganos inflamados y es un gran aliado para bajar de peso.

¿Cómo preparar el remedio de cúrcuma?

Una de sus principales formas de consumo es la clásica infusión, aunque recientemente la leche de cúrcuma es considerada uno de los remedios naturales más de moda debido a sus grandiosos beneficios nutricionales y curativos. Lo único que tendrás que hacer es calentar una taza de leche vegetal y agregar una cucharadita de cúrcuma en polvo, es ideal para consumir en ayuno o bien antes de dormir.

3. Canela: El mejor aliado para regular la glucosa en sangre

Está comprobado que la canela es uno de los mejores remedios naturales para regular los altos niveles de glucosa en la sangre. Según un estudio publicado recientemente en la revista Annals of Family Medicine la canela consigue disminuir el azúcar en la sangre y mejora los niveles de colesterol, sobretodo en casos de pacientes que padecen diabetes tipo 2. Por otra parte un estudio publicado en Journal of Diabetes Science and Technology comprueba que la canela es la especie indicada para aumentar la sensibilidad a la insulina y transportar la glucosa, se ha comprobado que beneficia entre un 10 y 29% la condición en pacientes diabéticos. A la vez es un extraordinario agente antioxidante y se le atribuyen beneficios antiinflamatorios, que ayudan a bajar de peso.

¿Cómo preparar el remedio de canela?

Siempre será un acierto consumir la canela en infusión, sin embargo una gran alternativa es preparar batidos con frutas, que complementen con su aporte en vitaminas, minerales y fibra. El batido de manzana verde y canela es un clásico que siempre elevará la salud, lo único que tienes que hacer es agregar en el vaso de la licuadora una manzana verde partida en cubitos, una taza de leche de almendra y una cucharada de canela fresca en polvo. Consume diariamente en ayuno, es delicioso y sus beneficios son inigualables.