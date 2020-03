Chiquis Rivera lanza un nuevo tema junto a Ely Quintero y Helen Ochoa

View this post on Instagram

Por PRIMERA VEZ, tres mujeres en el género regional mexicano se unen para hacer magia …. MÚSICA!! 💪🏻👠💄Tengo tres años con esta canción, esperando el momento perfecto, y por fin se hizo con dos mujeres que respeto y admiro mucho @helen_ochoa @elyquinterooficial! GRACIAS por aceptar la invitación y por hacer historia conmigo, pero más que nada gracias por ese gran talento que tienen. Esta canción no hubiera sido lo mismo sin ustedes. Gracias, Las quiero!!! @lucianolunacompositor el maestro! Gracias!! ESPÉRENLO este 27 de MARZO #LasDestrampadas @universalmusica @fonovisa #SweetSoundRecords