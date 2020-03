Adamari López y Chiquibaby, en cuarentena, hablan en ‘Un Nuevo Día’

Las presentadoras contaron cómo se sienten desde sus casas

‘Un Nuevo Día’ no ha quedado fuera de todo lo que sucede en el mundo y también ha sido golpeado con la sospecha del coronavirus dentro de su grupo de talento. Como te contamos, Adamari López compartió que estuvo cerca de Rita Wilson, quien dio positivo de la enfermedad y Chiquibaby estuvo de vacaciones en Portugal y España.

Esta mañana, ambas en cuarentena, hablaron con el show matutino de Telemundo desde sus casas.

“Estoy bien, tranquila, en casa, siguiendo todas las indicaciones que dice el protocolo. Ahora esperando la prueba del coronavirus”, comenzó diciendo Adamari vía Skype al show.

“Nadie quiere que nadie más se infecte, cuanto más consciente podamos estar que debemos seguir las instrucciones, que debemos ser precavidos de que debemos lavarnos las manos constantemente, que si tenemos un síntoma no debemos salir a algún lugar para que no se extienda la enfermedad… Lo que debemos seguir es el protocolo de seguridad, estamos a la espera de los resultados, pero entiendo que yo no tengo nada, estamos siendo extremadamente precavidos”, siguió diciendo Adamari, quien prometió que si todo sale bien, mañana regresará al programa.

Luego siguieron con Chiquibaby, quien aunque se siente bien y no tiene ninguno de los síntomas, por los protocolos de Telemundo, se debió quedar en cuarentena luego de llegar de sus vacaciones por Europa.

“Me encuentro muy bien, sin ningún síntoma, pero como bien dijo Adamari hay que tomar todas las precauciones, esta fue una decisión mutua entre la empresa y yo, esta cuarentena de tomarme estos días de aislamiento como medida preventiva por mis compañeros, pero no ha sido fácil, ustedes saben que me gusta estar del tingo al tango y extrañándolos mucho”, explicó Chiquibaby desde su casa.

Tal como contó Adamari, si el resultado de su test da negativo, ella dejará su cuarentena y regresará al show matutino de Telemundo mañana martes, en el caso de Chiquibaby, cumplirá la cuarentena de los 14 días completa y se presentará de regreso al trabajo la próxima semana.