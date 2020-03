Alcalde de Los Ángeles implora a no comprar comida de más

El acaparamiento de productos alimenticios daña a nuestra comunidad y pone en riesgo la vida de otros, dice

Desde una bodega repleta de productos alimenticios, el alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti pidió a los angelinos no almacenar alimentos y comprar solo lo que necesiten por semana.

“El acaparamiento de comida daña a nuestra comunidad. Por favor, ¡no lo hagan! Su comportamiento no solo es malo sino puede costarle a alguien su vida”, dijo el alcalde durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por directivos y dueños de supermercados en Los Ángeles.

“Quiero asegurarles que no solo tenemos comida para días y semanas sino para meses. Así que no hay razón para correr a los supermercados. Está bien comprar alimentos para una semana como siempre lo hacemos, pero no necesitan comprar para un mes o meses”, urgió.

Garcetti dijo que acumular compulsivamente, daña a los angelinos más vulnerables que necesitan comida y no pueden comprar o esperar en las filas llenas de gente en condiciones peligrosas que pueden contribuir a la propagación del coronavirus.

En la última semana, a partir de que el número de personas infectadas con la pandemia han ido en aumento en la ciudad y el condado de Los Ángeles, las compras de pánico se han desatado. La gente hace fila por horas para comprar comida; llegan de madrugada a las tiendas para ser los primeros en entrar; las ventas de papel sanitario y papel de cocina se están limitando; escasea la comida enlatada y productos básicos como el frijol y el arroz. Las personas salen con los carritos llenos al tope con miedo a un futuro desabasto. Es difícil encontrar agua embotellada.

El alcalde Garcetti pidió consumir agua de la llave. “Es segura y el suministro continuará”, recalcó.

Y aseguró que hay suficiente comida en los mercados.

“El papel sanitario y las servilletas de papel serán abastecidas rápidamente. Lo que se tomará algunas semanas, será renovar el abastecimiento de desinfectantes para las manos, pero no meses”, dijo.

Mientras tanto pidió a los angelinos compartir con los demás.

“Por favor sean considerados con aquellos que necesitan mantenerse en buenas condiciones higiénicas”, pidió.

Bryan Kaltenback, presidente de Food 4 Less, dijo que hay suficientes productos, solo que la cadena de abastecimiento fue tomada por sorpresa ante la abrumadora cantidad de compras que están ocurriendo.

“Les pido a todos, paciencia y calma. Traten de ser prudentes con la cantidad de productos que compran de una sola vez, permítanos prepararnos. La industria es fuerte, la cadena de alimentos también, estaremos ahí para servirles”.

Óscar González, presidente de los supermercados Northgate González, aseguró que no hay escasez de comida.

“El problema es que la mayor parte de los comerciantes han tenido que lidiar con un exceso de compras, lo que ha impactado a los centros de distribución. Entre más rápido volvamos a la normalidad en términos del comportamiento del comprador, estaremos bien”, consideró.

El fin de semana, el alcalde Garcetti emitió una orden de emergencia para fortalecer la respuesta de la Ciudad al coronavirus, para lo cual estableció restricciones en restaurantes, bares, teatros, boliches, galerías comerciales y gimnasios.

A los bares y lugares que venden comidas, les pidió no servir comida, pero sí vender para llevar, recoger en el auto o enviar a domicilio.

Y reiteró que esta crisis de salud es un momento para prepararse no para entrar en pánico. “Sé lo preocupados que están por la propagación de coronavirus y el contagio de nuestros seres queridos. Por eso es que para proteger nuestras vidas y las de nuestros seres queridos aquí en Los Ángeles, emitimos una serie de medidas históricas de prevención que estarán vigentes hasta el 31 de marzo”, dijo el alcalde.