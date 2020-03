Trabajadoras domésticas en riesgo de perder trabajo por coronavirus

Muchos de sus patrones las miran con desconfianza porque temen les lleven la enfermedad a casa

Lydia Barrón se dedica a la limpieza de casas, pero desde que la epidemia del coronavirus se disparó, sus clientes la miran con desconfianza. “Hasta ahora no me han dejado de llamar, pero me alarma mucho que esto se ponga peor, y me pidan que ya no vaya”, dice.

Las trabajadoras domésticas dedicadas a la limpieza de casas y al cuidado de niños y enfermos, no pueden darse el lujo de trabajar desde el hogar como las autoridades de salud han recomendado para evitar la diseminación del coronavirus. Ellas tienen que ir al lugar de trabajo y reciben un pago por día laborado, pero ante el temor desatado por la pandemia, temen que sus clientes prefieran prescindir de sus servicios por miedo a un contagio.

“Mis clientes me han comenzado a preguntar antes de ir a sus casas, que si me siento bien, que si no estoy enferma. Yo les digo que estoy bien, y también pregunto si alguien en su familia, no está enfermo. Si me pega el coronavirus, yo no voy a arriesgar a otra gente, pero tampoco quiero que me contagien”, señala Lydia.

Las noticias de que el coronavirus podría ser controlado hasta el verano, preocupan a Lydia.

“No quiero que mis clientes me corten días de trabajo. Yo soy la principal proveedora de mi hogar, donde vivimos mi hija y yo. Sin trabajo, cómo voy a pagar mis cuentas”, preguntó.

Como consecuencia del coronavirus y el cierre de escuelas, a Alejandra Evangelista le suspendieron el trabajo por las dos semanas siguientes.

“Yo trabajo en la casa de una maestra. Le cuido a sus niños de lunes a viernes; y le ayudo en la limpieza. Me avisaron que no fuera por lo que resta del mes, porque la mamá va a estar en la casa”, dice.

Como le pagan el mes adelantado, su patrona le pidió quedarse con el sueldo ya pagado. “Yo pregunté que si quería que le regresara el dinero por las semanas que no iba a trabajar, y me dijo que no. Fue un alivio”.

Alejandra comenta que ante la crisis de salud que se vive, y en momentos en que se aconseja extremar las medidas de limpieza, muchos pensarían que sus servicios son más necesarios que nunca, pero no es así.

“Sé que debemos tener cuidado. Solo pedimos que nos den chanza de trabajar”, comenta Alejandra.

Las trabajadoras domésticas están en la primera línea de la epidemia del coronavirus, cuidando hogares y familias, incluyendo a aquellos con el mayor riesgo de contraer el virus. Por lo general, trabajan sin prestaciones laborales, no tienen ahorros para comprar alimentos, productos de limpieza o tomar tiempo libre del trabajo.

Como resultado de esta pandemia, la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas puso en marcha un fondo de emergencia. La meta es recolectar cuatro millones de dólares para apoyar a 10,000 trabajadores.

“Ellas son forzadas a navegar solas esta crisis y sin un red de apoyo. Las donaciones a este fondo de cuidado del coronavirus dará una ayuda de emergencia a niñeras, limpiadoras y cuidadoras en el hogar que necesiten apoyo de inmediato para que puedan quedarse en casa”, dice Ai-Jen Poo, directora de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas.

Muchas niñeras y trabajadoras de la limpieza en el hogar están viendo un dramático incremento en las cancelaciones de último minuto y algunas ya han visto sus ingresos cortados a la mitad.

Jen Poo sostiene que los trabajadores de bajos ingresos son los más golpeados por cualquier crisis nacional, incluyendo esta pandemia. “La pobreza será un factor decisivo en cómo el virus se extienda en los próximos meses. Quedarse en casa es una opción imposible para muchos estadounidenses que con mucho trabajo sacan para los gastos en sus casas”.

La campaña de recolección de fondos comenzó el 16 de marzo. Es administrada por la plataforma online Alia, diseñada originalmente para que las trabajadoras domésticas apunten el tiempo extra que laboran.

Palak Shah, directora de Innovaciones Sociales de la Alianza Nacional para las Trabajadoras Domésticas dice que la asistencia de emergencia servirá para apoyar con 400 dólares a cada uno que lo necesite. “Estos números vienen de estudios que indican que 40% de los estadounidenses no pueden tener un fondo de 400 dólares para emergencias”, aclara.

Pueden solicitar estos recursos, las trabajadoras domésticas que se queden en casa porque están enfermas, o necesiten cuidar a un familiar enfermo, o aquellas que perdieron el empleo a causa de la pandemia del coronavirus, y están en necesidad financiera. “Se dará prioridad a quienes son miembros de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas”, precisa.

Según un reporte de Home Economics, el 25% de las trabajadoras domésticas son despedidas de sus empleos cuando solicitan tiempo libre; el 22% cuando deciden tomarlo; y el 20% por faltar al trabajo cuando están enfermas ellas o algún miembro de sus familia.