El coronavirus podría romper con la maldición y sequía de títulos de Cruz Azul

Los seguidores de la Máquina se han ilusionado porque Cruz Azul se mantiene como líder

Tras la suspensión de la Liga MX por la pandemia de coronavirus, los seguidores de la Máquina se han ilusionado porque Cruz Azul se mantiene como líder y ante los rumores de que la liga no se pueda reanudar el campeón sea el equipo que más puntos sumó.

Sin embargo, aunque los cementeros ya se frotan las manos con la novena, ningún estatuto de la Liga MX establece que se pueda resolver una liga bajo este criterio.

Lo que sí establece el reglamento es que se tendría que hacer una definición de la manera tradicional, es decir una Liguilla en el que haya partidos de eliminación directa hasta llegar a una final.

Si la Liga MX no pudiera continuar la Liguilla quedaría de las siguiente forma: Cruz Azul vs. FC Juárez, León vs. Tigres, Santos vs. Pumas y el América vs. Chivas.

Te puede interesar:

¡Liga MX tiene su primer caso de coronavirus!

Robert Dante Siboldi estuvo a punto de dirigir a Chivas

Tarjeta Roja: La Maldición del Cruz Azul enfrenta un episodio sin igual