Ninel Conde sin nada más que su ropita del gimnasio para entrenar desde casa

Para el único "bombón asesino" de México no hay excusas a la hora de hacer ejercicios

Ninel Conde sigue las indicaciones y se queda en su casa, pero no por eso deja de lado su vida fitness. “Yo me quedó en casa pero no hay pretextos para no entrenar 💪🏻, recuerden cuidarse y tomar precauciones. #fitness #fitnessmotivation”.

La cantante mexicana se une a muchas otras celebridades que continuarán desde sus hogares realizando sus rutinas de ejercicio sin parar. Otra que mostró lo lista que estaba para empezar con el ejercicio fue Fabiola Guajardo. Y ayer, incluso JLo se fue al gym pese a la cuarentena.

Marjorie de Sousa es otra que siempre ha demostrado que desde el hogar se pueden hacer muchas rutinas de ejercicio, y que todo está en el compromiso que cada uno adquiere.