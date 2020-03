Yanet García presume trasero con apretados leggings en su último día en el gym

View this post on Instagram

Hoy fue mi último entrenamiento en el gym y espero volver pronto. Es momento de empezar a entrenar en casa y les estaré compartiendo mis rutinas para que ustedes también las puedan hacer. Junt@s vamos a poder con este nuevo reto que la vida nos ha puesto. Es momento de reflexionar, momento de mantenernos positivos y de mantener la calma. Hagamos consciencia y sigamos las recomendaciones. Quedémonos en casa 🏡❤️🙏🏻