Con todo y seguro médico, hospitalización de tres horas le genera un cobro de $11,000

Luego de pelear la deuda, familia latina solo tendrá que pagar $1,600, pero Kaiser Permanente la saca de su plan de salud.

El año pasado la señora Martha Ugarte y su esposo José Ugarte se vieron en aprietos económicos después de que él fue a la sala de emergencias del hospital Kaiser Permanente en Panorama City el 28 de febrero del 2019.

“Estuvo internado tres horas solamente”, contó recientemente Martha, de 60 años. “Lo diagnosticaron con piedras en la vesícula.

Los doctores le prescribieron medicamentos para curarse. La pareja hizo un co-pago de $240 por la admisión de José al hospital.

“Al pasar los días nos llegaban facturas cada vez más grandes”, dijo Martha.

Su total había sobrepasado los 11,000 dólares.

“Después me dijeron que me iban a llevar a colección para que pagara”, aseveró Martha, quien es activista pro-inmigrantes. “Yo les dije que los iba a demandar por el alto cobro”.

Tras pelear los costos de la hospitalización de tres horas, Kaiser Permanente finalmente logró reducir el cobro a poco menos de 1.600 dólares. La pareja recibió una factura en abril donde se le explicaba que el resto había sido pagado por “el seguro de salud/ajustes/descuentos”.

Sin embargo, esta riña entre la compañía y la pareja los dejó sin seguro médico ya que Kaiser Permanente los removió de su plan.

“Desde octubre ya no tenemos seguro médico”, indicó la activista. “Si al principio a mi me hubieran dicho que el cobro era de 1.600 lo hubiera pagado. Pero lo que me estaban cobrando era demasiado”.

Alto precio por el servicio

Yurina Melara, portavoz del mercado de seguros médicos Covered California dijo que el seguro médico de Kaiser Permanente esta entre los más caros de la lista, pero esto tiene sus razones.

“Es la comodidad, por ejemplo, de tener la farmacia ahí y no tener que ir a otros lugares por lo que necesitan”, dijo Melara.

Ella dijo que por ejemplo una pareja menor de 65 años que gana aproximadamente 40.000 al año podría obtener un seguro médico con la compañía Oscar por 244 dólares al mes o por 362.11 dólares con Kaiser Permanente. Ambos ya con los subsidios agregados.

“Con Kaiser, con el plan Silver, tienes un co-pago de 35 dólares, 16 dólares por medicamentos y un deducible de 7.400 dólares”, indicó Melara.

El doctor John Freedman, presidente y CEO de Freedman Healthcare, dijo que es verdad que en Estados Unidos pagamos un precio más alto por los médicos, hospitales y medicamentos que en cualquier otro lugar del mundo.

Él explicó que aproximadamente 90 centavos por dólar se utilizan para pagar a los médicos, el hospital y las compañías farmacéuticas y aproximadamente 10 centavos van a las compañías que utilizan para emitir tarjetas y gestionar riesgos, contratos y redes, etc.

“Y eso ha llevado a una inflación en los costos de atención médica”, dijo Freedman. “Eso no es principalmente culpa de las compañías de seguros. Las compañías de seguros simplemente nos están pasando su costo, ciertamente con un margen de beneficio”.

Freedman, cuya empresa consultora se encarga de ayudar a entender la reforma de salud y la salud en general, dijo que, aunque muchas personas piensan que las compañías de seguro médico se aprovechan del cliente no es completamente cierto. A menos que sean compañías privadas.

“Las compañías de seguros con fines de lucro, pueden estar reteniendo un poco más de dinero de lo que podrían, pero eso para mí no es algo terrible”, dijo el doctor. “Un agente de bienes raíces recibe una parte de la venta de la casa, pero hizo un trabajo y se le pagó por eso”.

Pero incluso en California existe una diferencia de costos, según el experto. Las primas del norte de California suelen ser más altas que en el sur de California. Gran parte de esto es porque los proveedores allá son más caros.

“Eso es porque tienes proveedores de monopolio en el área más amplia de San Francisco que controla muchos hospitales y consultorios médicos aumentando las tasas, y eso no es un problema en Los Ángeles”, dijo Freedman. “El sur de California, en general, tiene más competencia”.

Perder el seguro médico no es buena opción

Por ahora la falta de acceso a un seguro médico asequible ha dejado a Martha y a José con alternativas no muy aptas en cuanto a tiempo y distancia, pero por ahora consideran que es la mejor.

“Ahora vamos a Tijuana al doctor y a comprar la medicina porque aquí [California] hasta la medicina esta más cara”, dijo Martha quien duda si debería de inscribirse nuevamente a un plan de salud o no.

Yadira López, agente certificada de Covered California, dijo que una persona que ha tenido problemas con su seguro médico por falta de pago puede volver a inscribirse a un plan de salud mediante el mercado de Covered California, pero ya no pueden hacerlo con la misma compañía.

“Pero tener un seguro de salud es mucho mejor que no tenerlo y a como están las cosas ahorita ir a Tijuana [por cuidados de salud] no es buena opción”, indicó la agente.

Seguro de salud para todos

Héctor Plascencia, activista pro-inmigrante y defensor de la salud, dijo que hace falta un seguro asequible de salud para todos, con o sin documentos. El ejemplo perfecto esta ahora mismo ante la pandemia del coronavirus COVID-19.

“Este tiempo esta poniendo mucha visibilidad en lo que es importante y nuestra salud no solo es para nosotros, pero también es dependiente de otros”, dijo Plascencia, asegurando que hay mucho trabajo que hacer y las elecciones que vienen este año son primordiales para saber que pasará en el futuro.

“Sabemos que cuando cambia la política, cambia el ambiente que podemos crear en nuestra nación”, explicó el activista. “Hemos visto el extremo de lo malo que se puede crear cuando hay cambios de poder y al mismo tiempo podemos crear lo contrario. Es importante tener esperanza y crear acción”.

La Opinión trató de comunicarse con Kaiser Permanente, pero al final de esta edición no se había recibido respuesta.