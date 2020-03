Los 10 artículos de cocina indispensables para primerizos

Cocinar puede ser sencillo con estos utensilios

“Jamás he entrado a la cocina”. Nunca digas nunca. Ya sea por mudarte solo o empezar una nueva vida con alguien, en algún momento vas a tener que experimentar tus dotes de chef, porque por mucho que sepas preparar sopas instantáneas o solicites comida rápida, nada se compara con el buen sazón de hogar.

Cocinar no es tan complicado como parece, además de que hoy en día es fácil aprender por medio de la infinidad de tutoriales de video, por lo que vamos a hacerte la vida más sencilla en tus primeros pasos a la cocina revelándote los 10 utensilios indispensables para preparar cualquier platillo.

10.- SET DE CUCHILLOS

Rebanar, cortar, picar. En eso se puede resumir la cocina, además de cocer, hervir o asar. Posiblemente una de las herramientas más importantes dentro de la cocina, aunque también es uno de los utensilios de los que más debes tener precaución para evitar accidentes.

9.- TABLA

El complemento perfecto para los cuchillos, porque sin esta superficie sería imposible utilizarlos libremente sobre sus encimeras o superficies con el temor de dañarlas. Aunque hay opciones de plástico, Home Addict recomienda aquellas de madera o bambú para mayor durabilidad.

8.- DELANTAL

Podrá parecer una tontería obvia, pero un delantal es primordial para no ensuciarse cada vez que entre a la cocina. Y no quiere decir que sea descuidada, pero los jitomates pueden salpicar su jugo o cuando ponga cualquier alimento al fuego, el aceite puede brindar hacia usted. Hay mil maneras en la que el delantal te salva de cualquier mancha.

7.- COLADOR

Es una herramienta muy funcional a la hora de cocinar, a pesar de sólo se puede ocupar en unos cuantos segundos. Tanto para dejar escurrir verduras, preparar aguas frutales sin semillas o contener la pasta después de cocerla, los coladores son primordiales. Al igual que las tablas para cortar, opte más por aquellos de metal sobre los de plástico.

6.- TAZONES MISE EN PLACE

En francés, la frase “mise en place” significa “todo en su lugar”. Esto es esencial para una cocina profesional, según Home Addict. Y nosotros los compartimos. Si tienes este tipo de recipientes, te será sencillo la organización de los ingredientes sin mezclarlos antes de que lo requieras.

5.- TAZAS Y CUCHARAS MEDIDORAS

Las matemáticas son indispensables para el sazón. Las recetas hacen uso de las medidas para que la preparación sea mucho más sencilla a la hora de cocinar y preparar la cantidad exacta de comida sin sacrificar el sabor.

4.- ABRELATAS

No todos los ingredientes son frescos, algunos vienen en presentaciones enlatadas de diversos tamaños, y aunque muchos ya tienen una pestaña abre fácil, aún existen aquellas que no, por lo que es primordial tener esta herramienta para no volverte loco.

3.- PELADOR DE VERDURAS

Muchos podrían utilizar los distintos cuchillos para hacer esta acción, sin embargo, si apenas comienzas, como te dijimos al principio, puedes evitar muchos accidentes si tienes un pelador que te facilite este proceso.

2.- CUCHARONES Y ESPÁTULAS

En el caso de las cucharas, te recomendamos las hechas de madera ya que no conducen el calor como las metálicas ni se dañan como lo podrían hacer las de plástico. Por su parte, son mejor las espátulas de acero inoxidable por su durabilidad y uso rudo a la hora de despegar aquellos alimentos difíciles de cambiar.

1.- BATERÍA DE COCINA

Desde un sartén, ollas y cacerolas de distintos tamaños, básicamente no podrías cocinar si no tienes una completa y funcional batería: desde asar, cocer y sazonar, nada de esto es posible sin estos utensilios.

