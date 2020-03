Myrka Dellanos se defiende de las burlas recibidas por ser una mujer de fe ante la crisis del COVID-19

View this post on Instagram

Como periodista tengo acceso a los últimos informes y mientras se dan a conocer los detalles del Covid-19 que van en ascenso cada momento- le doy más gracias a Dios de que yo puedo tener paz en medio del caos porque mi confianza no está en los humanos, sino en el Creador del cielo y la tierra. • As a journalist I have access to the latest news which I in turn bring to all of you. The more we know about this virus, the more blessed I feel to know that the Creator of heaven and earth is still in control. I can have peace in the midst of chaos because God is still good!