Águeda López le recuerda a Luis Fonsi que le toca lavar los platos

Con su hijo a cuestas y dos copas de vino en cada mano, el intérprete de "Despacito" siente que se están aprovechando de su nobleza en casa...

La familia de Luis Fonsi le está sacando el juego a tenerlo en casa durante esta cuarentena, tanto que el puertorriqueño asegura que se están aprovechando de su nobleza.

“Aquí me tienen de mesero, bartender, sommelier, chef, baby sitter, handy man, jardinero, electricista, etc, etc. Se aprovechan de mi nobleza 😂😂😂…eso si, que rico estar en casita con la familia❤️”, escribió el intéprete de “Despacito”.

Pero a su mensaje se le sumo la respuesta de su esposa Águeda López, quien además le recordó que éste debe añadir una tarea más a la lista.

“Se te olvidó mencionar que vas a ayudarme a lavar platos ahora..😁 #quarantine #Repost @luisfonsi”, le dijo la bella modelo española.

Ante la crisis muchos seguidores de la pareja, entre estos famosos, agradecen el sentido del humor que algunas celebridades están intentado inyectar a través de las redes sociales.