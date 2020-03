Chivas: Higuera comparó sus refuerzos con los de Ricardo Peláez y criticó su inversión millonaria

El exdirectivo del Rebaño dio las cifras que gastó cuando estaba en el equipo

Para muchos aficionados de Chivas, José Luis Higuera es un personaje non grato en la institución, pues nunca gustaron las formas en las que manejó el tema de refuerzos y ventas de jugadores en el club, lo que es cierto, es que dio resultados y logró que varios futbolistas se consolidaran en el Guadalajara.

Durante el programa “Futbol Picante”, de ESPN, el ex CEO del Rebaño hizo un comparativo de su trabajo con el del actual directo deportivo del equipo, Ricardo Peláez, argumentando que los refuerzos que él llevo fueron a bajo costo y hoy en día están rindiendo.

“Hoy, los refuerzos que se trajeron anteriormente sí están jugando. Por ejemplo, Molina costó un tercio de lo que se habla del Chicote Calderón. Alexis costó seis millones y dejamos un porcentaje, Molina costó tres e Hiram costó 5.5 millones de dólares”, señaló Higuera.

De igual forma, habló del caso específico de Uriel Antuna, que llegó con bombo y platillo al cuadro tapatío y no ha dado los frutos que se esperan.

“Si Antuna costó 11 millones y lo terminas vendiendo en cinco o en cuatro no resulta, no es una buena inversión, pero eso se va a saber después. Son jugadores buenos, de buen nivel que pueden estar en Guadalajara, pero no sé si los precios a los que llegaron son por los que deberían de haber llegado, llegaron con precios de estrellas. No están rindiendo en la cancha”, argumentó.

La salida de Rodolfo Pizarro y Matías Almeyda de las Chivas, son dos de los grandes pecados que siempre se le achacarán al ex directivo rojiblanco.