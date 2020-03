Esposa de Daniele Rugani está embarazada y teme por la salud de su bebé

La pareja del jugador Daniele Rugani, Michela Persico, está embarazada y admitió que teme por su bebé después de que ambos contrajeran coronavirus.

El defensa de la Juventus dio positivo por Covid-19 el 11 de marzo y Persico también tuvo un resultado positivo para el virus, pero aún no muestran síntomas de la enfermedad y están en cuarentena.

Antes de que la noticia del diagnóstico de Rugani se extendiera por el mundo, la pareja estaba lista para anunciar que esperaban a su primer hijo.

Persico tiene cuatro meses de embarazo, pero teme que la enfermedad afecte a su hijo. En una entrevista con el medio italiano Chi, ella dijo: “Todavía no puedo hablar de eso. Pero en este momento tengo que entender lo que sucederá”.

“Espero que el virus no afecte mi embarazo. Los médicos me aseguraron que no debería haber problemas. Pero ponte en mi lugar: tengo un miedo infinito”.