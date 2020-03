Myrka Dellanos expone toda su anatomía en Telemundo vestida de flores

View this post on Instagram

Aquí tomando un descanso en medio de mis segmentos ya que el programa Un Nuevo Dia es de 4 horas en vivo! Ha sido un placer entrar en sus casitas una vez más durante esta semana. Gracias por tanto cariño! 💕 • Just taking a little break between segments on the morning show today because it is 4 hours long of Live TV! I have loved coming into your homes this week. Thanks for all the love! 💕