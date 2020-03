¡Una jugada inolvidable! En su cumpleaños, José Cardozo recuerda su épico gol contra América

Esa tarde el Toluca derrotó 6-0 a las Águilas

Este jueves 19 de marzo, José Saturnino Cardozo, uno de los más grandes goleadores extranjeros que han llegado al futbol mexicano, cumplió 49 años y para celebrarlo fue entrevistado por TUDN en la Bombonera y aprovechó para recordar cómo fue el mítico gol que le anotó al América en el Apertura 2003, hace 17 años.

Feliz cumpleaños a José “Pepe” Cardozo, uno de los goleadores más letales en historia del fútbol paraguayo y mexicano. Este gol ante el América, poesía pura… pic.twitter.com/66GBr6rb9R — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) March 19, 2020

“Fue un gol fantástico, un gol que recupera Vicente Sánchez, tira un poco larga, yo dejo pasar la pelota y pasa un jugador del América, controlo la pelota, se me barre Rojas y la levanto. Le doy a Sinha, Sinha me regresa y le vuelvo a dar, Chiqui venía, roba la pelota y entra por izquierda. Yo me voy a segundo palo porque sabía que había un hueco en esa zona porque América quedó desprotegido y sabía que el arquero saldría a achicar y quedaba perfecto el segundo palo libre. Fue un gol fantástico, de equipo, sabíamos que no jugábamos para uno, sino para un equipo y fue un gol inolvidable”, expresó el Diablo Mayor.