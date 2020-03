3 formas de ahorrar que en realidad te hacen desperdiciar más dinero

Piensas que estás haciendo lo correcto, pero lo más probable es que sea un error

En muchas ocasiones adquirimos ciertos servicios o productos pensando firmemente que estamos ahorrando dinero. Sin embargo, algunas veces podría pasar exactamente lo contrario, lo que pondría en aprietos tus finanzas personales.

Por eso, para que no te pase esto, a continuación te compartimos los servicios y productos con los que deberías tener cuidado.

1–Registrarte para pruebas gratuitas

Esto incluye pruebas de suplementos, productos de salud o belleza y hasta servicios de streaming, como Netflix. Podrías ahorrar un poco de dinero si recuerdas cancelar el servicio antes de que caduque la prueba. Sin embargo, algunas son difíciles de cancelar y tienen términos y condiciones ocultos, por lo que podrías recibir cobros inesperados, de acuerdo con el portal Debt.

2–Comprar en línea con envíos gratis

Un 65% de los consumidores de tiendas en línea consultan cuánto les costará el envío y cuánto necesitan gastar para que les manden sus cosas gratis antes de realizar un pago, de acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés).

Esto significa que la mayoría considera seriamente comprar más sólo para no pagar el envío.

Sin embargo, cuando compras algo que necesitas por, digamos, $25 dólares, y después empiezas a agregar más artículos para cumplir con el monto requerido para mandarte las cosas gratis, lo más probable es que termines gastando dinero que ni tenías pensando desembolsar, lo cual no sería nada bueno para tus finanzas.

3–Compras cosas en oferta

El hecho de que un producto sea una ganga no significa que debas comprarlo inmediatamente. Sabemos que es difícil no llevarte esa camisa que está a mitad de precio o unos pantalones que se ofrecen a una fracción del precio original. Sin embargo, si realmente no necesitas este artículo, estarás gastando dinero de manera impulsiva y sin mucho sentido de administración del presupuesto, según se informó en MSN.

–También te puede interesar: 4 productos que les venden más caros a las mujeres que a los hombres