Adamari López más delgadita bailando Zumba

CLASE ONLINE!!! Mañana 20 de Marzo a las 7pm (hora de Miami) daré una clase de @zumba para todos ustedes, a ver si me acompañan mis chicas @adamarilopez y @alaia . Mañana a las 7pm vayan a mi canal de Youtube TONI COSTA y prepárense para una hora de clase sin parar, el link de mi canal esta en mi BIO, vayan a mi canal y dale a SUSCRIBIRSE y te avisará de la clase. . LOS ESPERO! Gracias a @reinaldomedinaphotography por la foto y a @rossy_solyluna por el diseño del flyer. . #zumbacontoni #zumba #zumbafitness #zumbaonline #cardio #fitness #dance