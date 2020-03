“Al final no fue nada lindo”: Matías Almeyda habló sobre de su salida de Chivas

El entrenador reiteró el gran cariño que le tiene al Rebaño

Uno de los personajes más queridos en los últimos años en Chivas es Matías Almeyda, estratega argentino al que muchos aficionados del Rebaño siguen añorando, pues su salida del club se dio de forma repentina y no en buenos términos.

Fue hace casi dos años, días antes del inicio del Mundial de Rusia 2018, cuando se hizo oficial que Almeyda ya no estaría al frente del Rebaño, y fue el mismo estratega quien revivió dicho momento en una entrevista para ESPN, explicando que no le gustó la forma en la que se dieron las circunstancias.

“Hace dos años que me fui de Chivas y lo que menos quiero es empezar a intercambiar opiniones de lo que piensa uno y otro, porque no vamos a terminar nuca. Yo creo en la fe de la gente y lo que fue el final no fue nada lindo, pero prefiero no hablar de lo que fue mi paso por Chivas, todos saben el cariño y el respeto que le tengo al club. Con Higuera he estado comunicándome vía mensajes y obviamente queda una reunión pendiente entre los dos, yo no guardo rencor”, señaló el técnico argentino.

El “Pelado” Almeyda respondió ante los cuestionamientos del ex director deportivo del Rebaño, Francisco Gabriel de Anda, quien le preguntó en relación a cómo terminó su vínculo laboral con Chivas.

“Yo no tengo doble cara, cuando me despedí de ti, me despedí diciéndote lo que pensaba y agradecido por el tiempo que trabajamos juntos, si hubiera tenido algo que decirte, te lo hubiera dicho como el primer día que llegaste”, contestó.

¿Cómo terminó la relación entre José Luis Higuera y Matías Almeyda? 😱👇https://t.co/4oL9Kwrj11 — Futbol Picante (@futpicante) March 20, 2020

Asimismo, Almeyda fue claro y reconoció que el distanciamiento de Jorge Vergara con el equipo influyó para su salida de los rojiblancos.

“Yo creo que el hecho de que Jorge Vergara no estaba más ahí influyó bastante, pero por algo se dan las cosas. A mí lo único que me queda de Chivas es un grandísimo recuerdo que lo llevaré dentro de mi alma y el trato con la gente y de haber conocido diferentes personas”, dijo el ‘Pelado’.

Almeyda fue el último técnico en clasificar a la liguilla con Chivas y fue campeón de liga en el Clausura 2017.