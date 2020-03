José Saturnino Cardozo reveló el tormento que vivió al dirigir a Chivas

Cardozo no pudo clasificar a la liguilla con Chivas

El paraguayo José Saturnino Cardozo cumplió 49 años, mismos en los que ha tenido una gran trayectoria como futbolista, muy diferente a su faceta como técnico, en la que por diversas circunstancias no ha podido brillar y en la que ya tuvo una mala experiencia con las Chivas de Guadalajara.

Fue el mismo Saturnino quien reveló su complicado paso con el Rebaño, durante una entrevista que ofreció para ESPN, en donde reconoció que su llegada al cuadro rojiblanco no se dio en el mejor momento, por la situación que se vivía en ese entonces entre directivos y jugadores.

“Todo lo que rodeaba a Chivas era complicado. Cuando llegué fue difícil porque estaba roto entre directivos y jugadores, no había comunicación. Me costó hablar con ellos que esto debe de ir de la mano. Siempre que un equipo sale campeón, están unidos todos. Cuando llegue estaba roto, les dije a los jugadores que me costaba trabajar sin tener cerca a la directiva”, señaló Cardozo en la entrevista.

Durante su estancia con las Chivas, Cardozo no logró clasificar a la liguilla y estuvo al frente del equipo durante el Mundial de Clubes de 2018, firmando la peor participación de un equipo mexicano en el torneo.