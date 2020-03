Los 10 cambios en inmigración generados por el coronavirus

La administración Trump ha aprovechado la pandemia para avanzar en su agenda política

En una semana el coronavirus ha generado cambios radicales en el sistema de inmigración de Estados Unidos que van desde la suspensión de vuelos procedentes de Europa y la postergación de trámites hasta la moratoria de arrestos de indocumentados y el cierre parcial de la frontera con Canadá.

La administración del presidente Donald Trump ha aprovechado la emergencia para imponer su agenda política encaminada a frenar la inmigración, tanto legal como indocumentada.

El miércoles el presidente comentó que entre los planes para tratar de evitar el coronavirus se contempla prohibir el ingreso de extranjeros.

Estos son algunos de los cambios que el coronavirus ha generado en el tema de inmigración:

1. Restricciones de viaje

El 13 de marzo el presidente Donald Trump anunció la suspensión de vuelos procedentes de Europa y tres días después extendió las restricciones de viaje a Irlanda y Reino Unido, los cuales habían quedado excluidos. Los ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos que regresen de esos países son canalizados a través de 13 aeropuertos donde son sometidos a revisión médica. Los viajes desde China e Irán habían sido restringidos desde principios de año.

2. No visitas a detenidos

El 13 de marzo ICE canceló las visitas sociales en todos sus cárceles. La agencia había anunciado previamente que había establecido protocolos, de acuerdo con la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), para proteger al personal y a los detenidos.

3. Cierre de oficinas de USCIS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció el 17 de marzo el cierre de todas sus oficinas y la suspensión de trámites en persona, incluidas todas las entrevistas y ceremonias de naturalización al menos hasta el 1 de abril.

4. Reportarse con ICE para después

El 17 de marzo se anunció que el aplazamiento de citas para los inmigrantes que han sido liberados, pero que de manera frecuente deben reportarse ante ICE al estar pendiente su caso, mientras que los inmigrantes que recién salen del centro de detención deberán acudir a registrarse a los 60 días, en lugar de 30.

5. Moratoria en operativos de ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó el 18 de marzo un ajuste en sus operaciones debido a la pandemia, por lo que enfocarán sus acciones de arresto en aquellos que representan un riesgo a la seguridad pública y están sujetos a detención obligatoria por motivos penales. La agencia indicó que no llevará a cabo operativos en las inmediaciones de hospitales, clínicas, salas de emergencias y otras instalaciones de atención médica para que los indocumentados puedan acudir al tratarse en caso de presentar síntomas sin temor a ser detenidos.

6. Audiencias en corte pospuestas

El Departamento de Justicia cerró el mismo 18 de marzo una decena de tribunales de inmigración, en los cuales se posponen las audiencias que tendrán que ser reprogramadas a partir del 10 de abril. La Oficina Ejecutiva del Departamento de Justicia para la Revisión de Inmigración (EOIR), la cual supervisa las cortes de inmigración, previamente había modificado las operaciones en las salas de la corte ante la insistencia de jueces, abogados y fiscales que pedían cerrar los tribunales por seguridad del personal y de los inmigrantes.

7. Cierre de la frontera con Canadá

También el pasado 18 de marzo los gobiernos de Estados Unidos y Canadá anunciaron la suspensión de viajes no esenciales entre los dos países debido a la pandemia. “De mutuo acuerdo estaremos cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado”, tuiteó ese día Trump.

8. Refugiados en pausa

El 19 de marzo la administración de Trump puso en pausa los procesos de admisión de refugiados luego de que la Organización Internacional para las Migraciones y la agencia de la ONU para los refugiados anunciaran la suspensión de los viajes internacionales de reasentamiento debido al riesgo de propagación del coronavirus. La medida durará al menos hasta el 6 de abril.

9. Vuelos de deportación sin despegue

ICE suspendió los vuelos de deportación a Italia, China y Corea del Sur, mientras que Guatemala anunció el cierre de sus fronteras debido a la pandemia por lo que no recibiría a los deportados de Estados Unidos como lo venía estado haciendo conforme al acuerdo de Tercer País Seguro.

10. Deportaciones inmediatas

Para evitar mayor hacinamiento en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza y de ICE, el gobierno de Trump anunció planes para llevar a cabo deportaciones inmediatas en la frontera sur, por lo que todo aquel indocumentado que sa detenido al cruzar, sería procesado a la brevedad y regresado a México en cuestión de horas.