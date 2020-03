Charlyn Corral hace el #10toqueschallenge con baile incluido

La delantera mexicana mostró su talento al bailar y hacer dominadas

La futbolista mexicana del Atlético de Madrid, Charlyn Corral, se unió al desafío que del papel de baño que todos están haciendo: el #10ToquesChallenge.

La carismática delantera publicó el video en sus redes sociales donde se puede ver su gran habilidad para las dominadas con un rollo de papel higiénico, pero lo mejor llega al final, cuando Charlyn hace unos pasitos de baile al ritmo de la canción “Pa Mi” de Dalex.

Aquí está, con bailecito incluido y todo! Jajaja 😆😅 pic.twitter.com/fIhgT0zXL2 — Charlyn Corral (@CharlynCorral) March 20, 2020

Los seguidores de la jugadora no pudieron evitar notar que Charlyn no completó los diez toques, a lo que ella respondió que no sabía que esa era la cantidad que tenía que hacer.

Aún así, el bailecito al final cuenta como el toque final.