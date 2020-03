Cómo pagar por las pruebas y los tratamientos del coronavirus

El gobierno federal tomó más medidas en los últimos días para ampliar las pruebas gratuitas para el coronavirus y dijo que pronto estarían disponibles un millón de pruebas más. Esta semana se espera que el Senado apruebe y que el presidente Donald Trump firme la legislación que hará que las pruebas del virus sean gratuitas para muchas personas que las necesitan, incluyendo a las personas sin seguro.

Además de las pruebas gratuitas, la “Families First Coronavirus Response Act” (Ley de respuesta al coronavirus para familias) también requeriría que las visitas al médico relacionadas con el coronavirus sean cubiertas por todas las aseguradoras privadas y programas públicos como Medicare y Medicaid; y para las personas sin seguro, que sean sin ningún costo para el paciente, dice Loren Adler, directora asociada de la Iniciativa Schaeffer para Políticas de Salud de la Universidad del Sur de California-Brookings, quien recientemente fue coautora de un análisis del proyecto de ley.

Sin embargo, aunque la prueba en sí misma sería gratuita, y una visita al médico estaría cubierta por la legislación, el costo de ser tratado por COVID-19, la enfermedad causada por el virus, aún podría ser costoso, especialmente si necesitas ir a la sala de emergencias o ser ingresado en el hospital, dice Adler.

Esto es especialmente cierto para casi la mitad de los estadounidenses que tienen un plan de seguro médico con un deducible alto (HDHP), que requiere que pagues más de tus costos de atención médica antes de que el seguro empiece a pagar. Un plan HDHP tiene un deducible de al menos $1,400 para un individuo o $2,800 para una familia, como lo define el IRS. Y las facturas médicas sorpresa podrían seguir siendo un problema para cualquiera que busque tratamiento.

Esto es lo que necesitas saber sobre el pago de la atención si la necesitas.

Si necesitas una consulta con el médico

A menos que y hasta que se apruebe la legislación, es posible que debas pagar por esto.

Algunas aseguradoras, aunque no todas, han eliminado los costos médicos directos de los consumidores al hacerse la prueba. Los asegurados por Aetna, por ejemplo, que acuden al médico para hacerse la prueba, seguirán siendo responsables de su copago estándar por la visita al consultorio, dice Ethan Slavin, un vocero de Aetna.

En sus declaraciones públicas, la asociación Blue Cross Blue Shield no ha mencionado la cobertura de los honorarios médicos asociados o copagos, pero algunos de los planes de Blue Cross en varios estados todavía pueden no exigir el pago de honorarios. Por ejemplo, los planes de Blue Cross en California dicen que renuncian a todos los copagos y tarifas en los consultorios médicos, la atención urgente, las salas de emergencia y los hospitales para las pruebas de coronavirus médicamente necesarias.

Anthem y Humana también han renunciado a todos los copagos y tarifas de los médicos asociados con las pruebas. Los planes de Oscar en Nueva York han hecho lo mismo.

(Consulta una lista de aseguradoras que han dicho que renunciarán a los copagos, elaborada por America’s Health Insurance Plans (AHIP), una organización de la industria que representa a las compañías de seguros de salud. Y revisa una herramienta de la Fundación de la Familia Kaiser que muestra las políticas de cada estado sobre cómo cubrirán las pruebas y los asuntos relacionados).

Pero ten en cuenta esto: El hecho de que la prueba y la visita al médico sean posiblemente gratuitas no significa que debas hacerte la prueba si no presentas ningún síntoma, dice Robert McLean, MD, presidente del Colegio Americano de Médicos y médico en el Northeast Medical Group de Yale New Haven Health en Connecticut.

Si tienes fiebre, tos seca o dificultad para respirar o si has viajado recientemente y tienes problemas para respirar, hazte una prueba, dice McLean. Para hacerlo, necesitarás la recomendación de un médico. (Lee más sobre cuándo debes hacerte la prueba si crees que tienes síntomas del coronavirus).

Si necesitas internarte en el hospital

Si el resultado de la prueba del coronavirus es positivo y tienes que ingresar en el hospital, puedes esperar que te cobren por la atención médica. “Ninguna de las acciones legislativas federales aborda el costo del tratamiento, que puede ser muy alto”, dice Adler.

Los consumidores en esta situación pueden esperar que “el tratamiento de una enfermedad infecciosa se cubra normalmente de acuerdo con el plan de beneficios del individuo”, dice Kristine Grown, vicepresidenta y portavoz de AHIP.

Pon atención a las facturas médicas sorpresa

La semana pasada, Trump anunció que las aseguradoras de salud se comprometieron a terminar con cualquier factura médica sorpresa relacionada con el coronavirus. La facturación sorpresa puede ocurrir cuando recibes atención de un proveedor de atención médica u hospital fuera de la red, y es más probable que ocurra en una emergencia cuando tienes poco o ningún control sobre quién te atiende.

Pero en realidad son los médicos y los hospitales los que envían a los pacientes las facturas sorpresa fuera de la red, dice Adler, no las compañías de seguros. “Aún así, es mejor que vayas a un hospital de la red de tu aseguradora”, dice.

Y debido a que muchas personas pueden enfrentar situaciones de emergencia y necesitar atención inmediata en la sala de emergencias o en en el hospital, “los pacientes que contraen el virus seguirán enfrentando un riesgo financiero significativo”, dice Chuck Bell, defensor principal de políticas de Consumer Reports, que aboga por regulaciones más fuertes para las facturas médicas sorpresa.

Hasta el viernes, solo Blue Cross Blue Shield había hecho una declaración pública a Consumer Reports con respecto a la facturación sorpresa.

“Hemos estado trabajando con los legisladores durante meses para poner fin a las facturas médicas sorpresa y estamos de acuerdo con el vicepresidente en que no debería haber facturas médicas sorpresa durante este brote”, dijo Justine Handelman, MD, vicepresidenta de la oficina de políticas y representación de la asociación Blue Cross Blue Shield en un comunicado a Consumer Reports. “Nos comprometemos a que las personas reciban la atención que necesitan cuando la necesitan”.

“Durante esta crisis de salud pública, creemos que todos en el sistema de atención médica deberían actuar juntos, y actuarán, para garantizar que los pacientes puedan tener acceso a la atención que necesitan sin la preocupación adicional de cargos inesperados o excesivos”, dice el comunicado.

Ninguna de las otras aseguradoras importantes con las que nos pusimos en contacto respondió a nuestra solicitud de información acerca de cómo cesarían las facturas sorpresa relacionadas con el coronavirus.

“Durante casi un año, el Congreso ha estado considerando una legislación tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para proteger completamente a los pacientes contra los cargos sorpresa por atención de emergencia y no emergencia”, dice Bell de Consumer Reports. “Instamos al Congreso a avanzar ahora, para aprobar esta legislación en las próximas semanas”.

Antes de que necesites atención médica de cualquier tipo, Adler sugiere que averigües qué salas de emergencia son consideradas dentro de la red por tu seguro para ayudar a minimizar el riesgo de cargos fuera de la red. (Lee más sobre cómo combatir las facturas médicas sorpresa).

Lee más sobre cómo protegerte del coronavirus.

Nota del editor: Este artículo, publicado originalmente el 17 de marzo de 2020, fue actualizado para aclarar que el comentario de Blue Cross Blue Shield, provino de Justine Handelman, MD, vicepresidenta de la oficina de políticas y representación.

