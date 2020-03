El boxeador Jean Pascal se somete a cuarentena en Canadá, tras regresar de Miami

Aseguró que se sometió al aislamiento para seguir las indicaciones de salud pertinentes, a pesar de no tener síntomas

Luego de que Jean Pascal, campeón mundial semipesado de la AMB, regresó a Canadá, tras entrenar en Miami para una pelea que sus promotores estaban armando, el pugilista decidió ponerse en cuarentena para evitar contagiar a alguien de coronavirus.

Hasta el momento, el pugilista no ha presentado síntomas de la enfermedad; sin embargo, aseguró que es su responsabilidad social, además porque tiene una hija a quien debe proteger.

“Vivo la cosa bastante bien. Ciertamente no es fácil. Pero sigo las recomendaciones del primer ministro. Me puse en cuarentena voluntaria. Actualmente estoy en casa. No puedo ver a mi hija de 16 años que se quedó aquí con mi tía porque se suponía que debía estar fuera durante dos o tres meses”, comentó el boxeador.

Asimismo, mencionó que no se preocupa por su entrenamiento, ya que en su hogar tiene lo necesario. “Gracias a Dios tengo mi gimnasio en casa. Tengo una bolsa de arena, una cinta de correr y un montón de accesorios. Puedo mantenerme en forma si me quedo en casa hasta que la pandemia disminuya”, agregó el monarca.