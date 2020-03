Pequeños negocios aterrados por la falta de ingresos por coronavirus

Ninguno se ha escapado al impacto económico asestado por la orden de cierre para prevenir el avance de la pandemia

El cierre de negocios ordenado por las autoridades de California como una medida de emergencia para evitar el avance del coronavirus en el estado, mantiene a los pequeños empresarios de Los Ángeles con los nervios de punta por la falta de ingresos.

“Estoy muy asustado, ‘paniqueado’. No sé cuál es el futuro que nos espera. Quién me garantiza que cuando se reabran los negocios, los clientes van a volver de inmediato”, dice Renato Cifuentes, dueño de Fernando’s Taylor Shop, una sastrería en el centro de Los Ángeles, ubicada en las calles 16 y Los Ángeles.

Un sondeo de Goldman Sachs que incluyó a más de 1,500 propietarios de pequeños negocios de todo el país, reveló que el 96% ya han sido impactados en sus ganancias por el coronavirus.

Desde hace dos semanas, Fernando comenzó a tener pérdidas porque los clientes ya no llegaron a remendar su ropa.

“Tuve que dejar ir a tres trabajadores. El jueves 19 de marzo fue el último día que abrí”, dice.

Renato es un sastre de 48 años. El único proveedor en su hogar formado por su esposa y un hijo de 14 años.

“Voy hablar con el arrendador para ver si me exenta este mes del pago de la renta, pero yo quisiera saber cuáles son los apoyos que el gobierno federal nos va a dar a todos los pequeños negocios”, pregunta preocupado.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti anunció que habrá micropréstamos para los pequeños empresarios de 5,000 a 20,000 dólares para cubrir capital de trabajo, ya que el dinero en efectivo es crítico en esta crisis sin precedentes.

La tasa de interés sería de 0% por un periodo de seis meses a un año, o de 3% a 5% hasta por cinco años. Para más información, sobre estos préstamos o solicitar, visita: lamayor.org/loan.

Sin embargo, este anuncio no ha servido de mucho consuelo a los pequeños comerciantes afligidos por el obligado cierre de operaciones bajo la orden “Más Seguro en Casa”.

Patricia Guerrero, propietaria de un negocio de organización de eventos, y un puesto en el swap meet como se le conoce a los tianguis en EEUU, reconoce sentirse “desesperada” y “andar como loca” porque lleva dos semanas sin generar ingresos a causa del coronavirus.

Al prohibirse los eventos masivos y cerrarse los swamp meet, se le acabó su pequeña empresa.

“Me levanto, me siento en la computadora para ver qué se me ocurre que pueda hacer durante la cuarentena para generar alguna entrada de dinero, pero las ideas no vienen a mi mente. Por la tarde, me voy a la montaña a caminar y regreso cansada. Eso me ayuda a relajarme un poco y poder dormir”, dice.

Patricia no sabe cómo hará para pagar la renta de 2,500 dólares de su casa en Santa Clarita. De su negocio, dependen su hermana y una amiga, quienes también se han quedado sin empleo.

“¡Estamos jodidas! Este cierre va a durar al menos dos meses; y cuando acabe, la gente va a quedar sin dinero; y en lo último que pensará es en gastar para espectáculos”, dice abatida.

David Acuña, un estilista, que atiende en el centro de Los Ángeles, admite que por momentos lo invaden pensamientos aterradores, pero luego se serena y piensa que todo va a estar bien.

“Tengo miedo a haber contraído el coronavirus. Nunca sabes quién de las personas que atiendes en el salón está contagiado y sin síntomas todavía. Como estilistas no podemos mantener la distancia social. Cuando aplicamos el champú estamos prácticamente cara a cara con el cliente, respirando el mismo aire”, dice.

El temor a infectarse hizo que el jueves 19 de marzo cancelara sus últimas citas. Además la demanda por los servicios de peluquería había bajado mucho.

“Muchos de mis clientes son abogados que trabajan en los rascacielos del centro de Los Ángeles. Ahora ellos están trabajando desde sus casas”, comenta el estilista.

Por fortuna, dice, que cuenta con una reserva de ahorros que le permitirá sobrevivir económicamente por tres meses. “Soy muy afortunado de tener ese dinero guardado. Así que no voy a volver al salón por ahora. Prefiero perder dinero que morirme contagiado del coronavirus. De nada me va a servir el dinero cuando esté muerto”, confía apesadumbrado.

En el paquete legislativo llevado al Congreso por 750 mil millones de dólares contra el coronavirus y la crisis económica, hay una propuesta para que se declare una moratoria de seis meses al pago de préstamos de los pequeños negocios.

Mientras tanto, se recomienda a los pequeños empresarios, visitar la página de recursos del coronavirus en la Administración de Pequeños Negocios de EEUU (SBA) .