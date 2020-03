¡Segunda víctima! El presidente de la Liga MX dio positivo por coronavirus

El primer contagiado por Covid-19 fue el presidente del Atlético de San Luis

A través de un comunicado difundido la noche del viernes, Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de la Liga MX, dio a conocer que se contagió de coronavirus.

“Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud”.

Mensaje de la Presidencia Ejecutiva de la LIGA MX / ASCENSO MX:https://t.co/4pOOTzeFBb pic.twitter.com/WyPre2Z81j — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 21, 2020

Bonilla es el segundo personaje de la Liga MX afectado por el Covid-19. Apenas el martes, Alberto Marrero, presidente del Atlético San Luis dio a conocer que era portador del virus.

“Les aseguro que actuaré con toda responsabilidad ante lo que vivimos y estoy cierto que, como un Equipo, el país podrá salir adelante”, finalizó Bonilla en su mensaje.