All on four: ¿qué problemas dentales corrige esta nueva técnica?

La técnica dental All on four, es una nuevo método que están usando los odontólogos para reemplazar los dientes con prótesis que se anclaran a la mandíbula, explica un artículo de Muy Saludable.

¿Cuáles son los problemas dentales que corrige esta técnica?

Puede reemplazar de manera permanente los dientes faltantes y tejidos de la encía que se perdieron.

La recuperación del arco dental a través de la colocación de sólo cuatro implantes dentales rectos e inclinados.

Si la persona ha perdido o presiente que perderá sus dientes, pueden aplicar esta técnica sin problema.

También repara los puentes dentales.

Pueden colocarse con otros dientes naturales, lo que hará que se estabilice y se acomoden.

Ventajas de aplicar el All on four

Tienen los mismos cuidados que los dientes reales al tener una limpieza con cepillo e hilo dental.

El procedimiento es rápido por lo que el mismo día podrás disfrutar de una nueva y hermosa sonrisa.

Te dan una apariencia juvenil, ya que toman nuevamente el soporte de las estructuras faciales como las mejillas y los labios.

Retomará su confianza y tu vida al poder masticar sin problemas, reir sin pena y mucho más.

El All on four, es considerado en el mundo de la salud dental como una de las técnicas más rentables, para reemplazar los dientes de forma segura y cómoda para el paciente.