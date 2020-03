El dos veces campeón del mundo, Juanma López, cuelga los guantes y anuncia su retiro del boxeo

El puertorriqueño aseguró ha llegado el momento de cuidar mi salud

El puertorriqueño Juan Manuel López informó que no volverá a subir al ring, pues luego de 15 años de actividad, su cuerpo ya no soporta más, por lo que es tiempo de ir a pasar tiempo con su familia.

“Ya no me voy a poner los guantes. No soy el mismo que era antes. Ha llegado el momento de cuidar mi salud, estar con mi familia y velar por mis hijos. Estaba boxeando nuevamente, porque había planes, pero no sucedieron”, explicó el ex campeón del mundo.

“No voy a jugar al boxeador. Tengo 36 años, conozco el negocio y decidí que es mejor dedicarme a lo que estoy haciendo. Me encanta el boxeo y las cosas que también me gustaría hacer. A veces me pica la vena, no lo niego, pero mentalmente me estoy concentrando en otras cosas”, agregó.

Juanma López fue dos veces campeón del mundo, en 2008 derrotó al mexicano Daniel Ponce de León en el primer round para ser monarca de peso supergallo OMB. Asimismo, en 2010, enfrentó a Steven Luevano para ser campeón mundial pluma de la OMB.