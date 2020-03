Mira cómo Kim Kardashian sufre horrores para meter sus curvas en los trajes de látex que usa

Sus asistentes tuvieron que hacer hasta maromas para lograr que el traje le entrara a Kim

Seguramente todos recuerdan los famosos trajes de látex que usó la influencer Kim Kardashian para la Semana de la Moda de París los cuales son de la marca Balmani. Ciertamente, se le ve un cuerpazo y se resaltan todas las curvas de Kim, pero lo que nadie se imagina es que ponérselo le cuesta demasiado sufrimiento a ella y a sus asistentes.

En el reality Keeping Up With the Kardashians se pudo ver que la más sonada de la dinastía Kardashian y dos de sus asistentes hicieron maromas para que las curvas de Kim entraran en el ajustado traje. Kourtney, quien se encontraba cerca y llevaba un traje de látex también y no paraba de mirarlas.

Definitivamente, Kim Kardashian se ve que hace lo que sea por verse elegante y por presumir el poder de sus curvas de mano de las mejores firmas de diseño del mundo. Aquí les dejamos el video para que lo vean.