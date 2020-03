¿Quién era Robert Herman, el hombre que se suicidó en Manhattan en medio de encierros por coronavirus?

El residente de Tribeca dejó una nota antes de saltar del piso 16

Robert Herman conocía muy bien Nueva York, debido a su trabajo como fotógrafo callejero desde que era estudiante de cine de la NYU a finales de los años 70, por lo que también era reconocido.

El hombre de 64 años se suicidó desde un lujoso edificio de apartamentos en Manhattan dejó una simple nota antes de saltar, donde preguntó: “¿Cómo disfrutas la vida?”.

Su muerte sorprendió a sus vecinos de Tribeca Park en Chambers Street, cerca de la avenida North End, sobre todo porque ocurre en medio de la emergencia nacional por coronavirus, aunque no queda claro si ese haya sido el motivo para quitarse la vida.

El portal Lens Culture cuenta que Herman comenzó a tomar fotografías con la Nikon F de su padre y una lente de 50 mm, como un medio para conectarse con la gente de su vecindario.

De hecho, sus fotos de la ciudad de Nueva York, tomadas entre 1978 y 2005 en Kodachrome, fueron publicada en su libro Los neoyorquinos.

Su segundo libro, The Phone Book, una nueva colección de fotos de iPhone hechas con la aplicación Hipstamatic fue publicada en 2015 por Schiffer Books.

El portal agrega que el trabajo de Herman es parte de las colecciones permanentes del Museo de la Ciudad de Nueva York, George Eastman House, Fondazione Morra, Nápoles, Italia y el Museo Telfair en Savannah, así como en colecciones privadas, incluidos los hoteles Westin y Marriott.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) contó a The New York Post que Herman se aventó desde el piso 16 de su edificio alrededor de las 11:00 p.m. del viernes y la caída fue en el patio del edificio, no en la vía pública.

Una testigo indicó que, debido a los reportes en Nueva York por el COVID-19, la incertidumbre es “aterradora”, por lo que residentes deberán luchar para mantenerse fuertes.

La ciudad de Nueva York es la que más casos presenta, convirtiéndose en el epicentro de contagios, con 10,764 enfermos por COVID-19 y 99 muertes.