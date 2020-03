Elon Musk dona más de 1000 respiradores a hospitales en California después de asegurar que el coronavirus era una tontería

El multimillonario Elon Musk, director ejecutivo de Tesla Inc., donó más de 1,000 respiradores a la ciudad de Los Ángeles, California, para satisfacer la demanda a medida que la pandemia del coronavirus aumenta.

Musk aseguró a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que, ayudó a adquirir 1,255 respiradores para que fueran enviados a Los Ángeles, California, frente a la escasez de equipo en las unidades de terapia intensiva de los hospitales, por lo que agradeció al personal de Tesla y a los funcionarios aduanales de agilizar los trámites para que las máquinas pudieran entrar al país.

Addressing #COVID19 is a group effort. We are grateful for the discussion with @ElonMusk and @Tesla as we work across industries to solve problems and get patients and hospitals the tools they need to continue saving lives. We’re all in this together. https://t.co/MdZ3u8k2nR

— Medtronic (@Medtronic) March 21, 2020