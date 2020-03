Galilea Montijo revive su desmayo en Pequeños Gigantes 2020

El programa de Univision se estrena solo en Estados Unidos en plena crisis por el COVID-19

Al término del primer programa de la nueva temporada de “Pequeños Gigantes 2020” (Univision), que estrenó este domingo en Estados Unidos, Galilea Montijo recuerda positivamente su experiencia cuando se lanzó en paracaídas, aunque se haya desmayado en la caída.

“Fue una experiencia para mí llena de adrenalina. Yo nunca pensé saltar del paracaídas y pues para mí fue una gran experiencia dentro de todo, porque el desmayo al final del día fue porque yo sí le tengo miedo a las alturas, fue vértigo.

“Cuando se abre el paracaídas, yo volteo, y las alturas a mí me dan mucho miedo, entonces me impresioné muchísimo, ¡tanto que me desmayé!”

“Pero valió la pena, Juanpa (Zurita) está cumpliendo como todo un caballero y me da mucho gusto que haya cumplido y que esté con nosotros divirtiéndose, porque aparte muchísimos niños lo siguen”.

Tras haber conocido a los niños y sus capacidades, la conductora asegura que esta nueva temporada promete mucho talento.

“Es un programa que reúne a la familia, desde los abuelitos hasta los niños, domingo a domingo y eso es algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos como producción, porque logramos reunir a la familia”.

“Ahora con nuevos jueces, bueno, Albertano (Ariel Miramontes) ya es de la casa, pero con nuevos jueces, una nueva mecánica que siempre le da un giro al programa y pues vamos a ver, se ve muy difícil, yo vi la competencia, el nivel que traen todos los niños es impresionante“.

Además, Galilea muestra su lado maternal y confiesa cómo en cada momento del show tiene presente a su hijo Mateo, quien junto hoy, 23 de marzo, cumple 8 años.

“Cuando eres mamá ves reflejado en cada niño a tu hijo. Yo a Mateo lo veo en cada uno de los niños, de las niñas y cuando les veo las lágrimas, ¡híjole!, me parte el alma, me parte el corazón igual que a los jueces, pero es parte de la dinámica y los tenemos que despedir; pero sí, como dices, veo a mi Mateo en cada uno de ellos”.