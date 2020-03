Lautaro Martínez entrena intensamente junto a su espectacular novia

View this post on Instagram

Holaaaa 🤍 como les prometí, les dejo una rutina para hacer en casa súper fácil y sin elementos prácticamente, para hombres y mujeres! 100 jumping 30 sentadillas 50 abs v 20 tgu 20 flexiones 15/12/10/10 Flexiones Estocada pie en alto cada pierna (búlgara) Burpees Tríceps fondo Curl femoral. 1' 12 burrolls 1' 20 saltos de estocada 1' 20 planchas rot ( 10 cada lado) 1' 13 flexion cruzada 1' 30 soga sin error Se las dejo en mis historias destacadas mostrando cada ejercicio 🏋🏼. Todas mis rutinas están supervisadas por mi entrenador de 🇦🇷 @agustin1695 que es un genio y al que también le pueden pedir planes personalizados a distancia. Etiquétenos cuando las hagan así los vemos y corregimos de ser necesario 🤩💪🏽